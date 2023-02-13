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Прямой эфир: презентация Aston Martin AMR23

Не успела завершиться презентация McLaren, как представить свою изумрудно-зеленую машину уже спешит команда из Сильверстоуна, за которую с 2023 года поедет Фернандо Алонсо

Прямой эфир: презентация Aston Martin AMR23
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