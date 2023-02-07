Прямой эфир: презентация Alfa Romeo в Цюрихе
Швейцарская команда выбрала площадкой для показа своей новой машины С43 студию одной из местных телекомпаний. При этом обещала, что мы увидим не макет, а реальное шасси 2023 года
Босс Alfa Romeo озвучил два сценария для бренда после расставания с Sauber
Alfa Romeo первой в Ф1 показала машину 2023 года. Она красно-черная
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