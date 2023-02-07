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Прямой эфир: презентация Alfa Romeo в Цюрихе

Швейцарская команда выбрала площадкой для показа своей новой машины С43 студию одной из местных телекомпаний. При этом обещала, что мы увидим не макет, а реальное шасси 2023 года

Прямой эфир: презентация Alfa Romeo в Цюрихе
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