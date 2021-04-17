Провалы Ферстаппена и Боттаса при блеске Williams. Герои и неудачники квалификации в Имоле

Герои

Серхио Перес

«Я должен был быть на поул-позиции», – сказал Перес после квалификации, сославшись на ошибку в конце круга, из-за которой проиграл 0,035 секунды Льюису Хэмилтону. Однако и второе место Чеко – триумф воли и духа.

Мексиканец весь уик-энд отставал от тройки лидеров, а после провала в Q2 Бахрейна на этот раз Пересу не доверили езду на Medium. Чеко выдержал это давление, стал на Soft быстрейшим во втором сегменте, а в третьем почти дотянулся до поула, попутно нанеся Ферстаппену квалификационное поражение, о которых Максу уже и забыл.

Даже в самой Red Bull не ждали, что новичок будет бороться с лидером команды по субботам. Возможно, мы еще многого не знаем о Чеко.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Эстебан Окон

Разгромленный в прошлом году Дэном Риккардо француз в этом году попал в новую жаровню: Фернандо Алонсо, едва сев в кокпит, сразу стал опережать напарника. На этом фоне слухи о переговорах Alpine с Пьером Гасли должны были еще сильнее подавить Эстебана, но сегодня он показал свой ответ.

Во втором сегменте Окон чуть не полсекунды привез именитому напарнику и пробился в Q3. Пусть там Эстебан не сумел прибавить и стал самым медленным из тех, кто в принципе показал время, сам по себе факт выхода в третий сегмент и победы над Алонсо должен дать Окону новых сил для борьбы за свою карьеру.

Эстебан Окон, Alpine A521 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams

Еще за пару минут до конца второго сегменте казалось, что сейчас произойдет невероятное – Williams пробьется в Q3. Сеанс магии вне Хогвартса все же не состоялся, Джорджу Расселлу не хватило 0,123 секунды, но результат Williams все равно вызывает восхищение.

Трудно вспомнить, когда мы в последний раз видели сразу два болида из Гроува в Q2. Причем Расселл с Латифи не просто пробились в этот сегмент, но и вели в нем серьезную борьбу, не став последними. 12-е место Расселла – немаленький подвиг, но и Латифи сумел опередить не кого-то там, а Фернандо Алонсо.

Начинает казаться, что Williams выбирается из безнадеги последних лет.

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Неудачники

Макс Ферстаппен

Можно ли быть неудачником, заняв третье место? Можно, если должен был брать поул.

Ферстаппен в последний раз проигрывал квалификационную дуэль напарнику в июне 2019 года, когда авария Кевина Магнуссена в конце второго сегмента Гран При Канады не могла Максу поставить нормальное время.

На этот раз никаких внешних помех у голландца не было, он просто оказался на пять сотых медленнее Чеко Переса. Ферстаппен сам признал, что так и не проехал настолько быстро, насколько мог бы. И его отставание в 0,087 секунды от времени поула это подтверждает – Макс должен был быть на поуле, но сегодня тот редкий случай, когда Ферстаппен не выжал 100% из своей машины. И для него такое – уже провал.

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Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Валттери Боттас

Финн, который еще в пятницу казался претендентом на поул, в решающий момент квалификации просто развалился. Шутка ли – в третьем сегменте Валттери был медленнее, чем в первом.

В Q3 у Боттаса было две полноценных попытки, и обе оказались настолько медленными, что стартовать завтра Валттери будет восьмым. За последние три сезона финн опускался так низко лишь дважды: в Турции-2020, где в сложных условиях результаты были предельно странными, и в Бельгии-2018, где у Валттери был штраф за смену мотора.

Сегодня никаких оправданий, просто финский пилот продолжает кривую своего падения.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Карлос Сайнс

В этот раз в втором сегменте вылетело сразу несколько именитых пилотов на вполне хороших машинах. Но Фернандо Алонсо проводил вторую квалификацию за два с половиной года, а к вылетам Себастьяна Феттеля мы уже привыкли. Карлос Сайнс – другое дело.

Испанец, от которого ждут если не борьбы с Шарлем Леклером, то хотя бы минимального отставания, на этот раз оказался очень далеко от напарника, выступив в стиле прошлогоднего Феттеля. Карлос сам признал, что так и не смог проехать по-настоящему быстрый круг: на каждом были ошибки и помарки.

Завтра у Сайнса будет 11-е место на старте и свободный выбор шин, что не так уж плохо для гонки. Но вот для положения Карлоса в Ferrari подобные провалы недопустимы – достаточно вспомнить пример Феттеля.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images