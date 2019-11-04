Провал в Остине может привести к отказу от шин 2020 года

Такое решение может быть принято еще до того, как команды снова протестируют новые шины после Гран При Абу-Даби в начале декабря. Если это произойдет, то все усилия Pirelli по разработке нового продукта к 2020 году и удовлетворению требований команд окажутся напрасны.

В пятницу на Гран При США пилоты получили по два комплекта тестовых шин в спецификации 2020 года. Большинство гонщиков сообщили о неожиданном отсутствии сцепления даже с учетом холодных условий на трассе и «непрорезиненного» асфальта.

Ситуацию с шинами руководители команд утром субботы обсудили на встрече с боссом Ф1 Чейзом Кэри. Они настаивали, что данные, полученные после пятничных заездов, должны быть изучены – и если результаты не покажут ожидаемого улучшения, то следует принять решение продолжать использовать проверенные шины 2019 года.

Сроки являются серьезной проблемой, поскольку конструкция 2020 года имеет другой профиль и большую рабочую поверхность, что оказывает значительное аэродинамическое воздействие на автомобиль.

Документы FIA устанавливают крайний срок для фиксации новой спецификации шин. Сделать это требуется до 15 сентября, чтобы команды могли учесть изменения при разработке своих шасси для следующего сезона. Но в этом году сроки были нарушены, чтобы позволить Pirelli провести тесты с Mercedes, Ferrari и Red Bull в Барселоне в начале октября.

Мнение команд

В Остине участники чемпионата скептически высказались о шинах 2020 года. Они просили Pirelli, чтобы новые слики обеспечивали низкий уровень износа. Но, по-мнению главы Ferrari Маттиа Бинотто, итальянцы добиться этого не смогли.

«Мы договорились с руководителями других команд, FIA и Ф1, – сказал Бинотто Motorsport.com. – Чтобы принять окончательное решение, нужно время для изучения полученных в эту пятницу данных. Думаю, что поведение шин в тренировке сильно отличалось от того, что было в Барселоне, когда мы их тестировали.

Для нас важно не то, что они станут быстрее и лучше в плане износа. Нам было важно увидеть прогресс в плане рабочего диапазона и перегрева.

Мы не поддержим переход на новые шины, если определенные цели не будут достигнуты. Отзывы и ощущения пилотов все еще далеки от идеала».

Руководитель Mercedes Тото Вольф сказал: «Решение о том, какие шины мы будем использовать в следующем году, будут принято Pirelli, Ф1, FIA и командами. Мы должны предоставить хорошую обратную связь, а затем выбрать шины на следующий год, которые лучше всего подойдут спорту. Вопрос обсуждается, решение будет принято совместно с Pirelli».

«Мы согласились потратить время на анализ того, что произошло, – добавил Кристиан Хорнер из Red Bull. – В этот уик-энд шины не оставили положительного впечатления. Думаю, в этом плане команды единодушны. Но мы договорились взять пару дней, чтобы изучить данные и попытаться понять, что случилось. Думаю, мы оставим то, что у нас есть, если то, что нам предложат, будет не лучше».

Отмар Сафнауэр из Racing Point, который ранее выступал против решения игнорировать крайний срок 15 сентября, уверен, что от новой спецификации шин точно откажутся.

«Полагаю, это наиболее вероятный исход, – сказал он. – Конструкция 2020 года действительно не обеспечила тех изменений, о которых нам обещали. Думаю, у нас нет выбора, кроме как вернуться [к старой спецификации]. Спросите пилотов – они [Pirelli] не добились того, чего хотели.

Правило с крайним сроком 15 сентября у нас существует потому, что шины оказывают огромное влияние на конструкцию шасси, и мы не можем все менять просто так. Даже команды, который голосовали за введение новых шин, сейчас выступают против. Мы должны вернуться к старому варианту. Именно такое решение будет правильным для Ф1».

Мнение Pirelli

Босс программы Pirelli в Ф1 Марио Изола настаивает на том, что результаты тестов в Остине не стоит считать репрезентативными, и следует в любом случае дождаться декабрьских испытаний в Абу-Даби.

«Я слышал, что у них была встреча на эту тему, – сказал Изола. – Но не знаю точно, что на ней было сказано, потому что меня на собрании не было. Понятно, что мы должны учитывать все факторы.

Трасса была очень холодной, машины спроектированы так, чтобы работать с нынешними шинами. Никто не тестировал новые слики на длинных отрезках дистанции, а они в целом разработаны с учетом уменьшения перегрева. Это означает, что они более стабильны на длинных отрезках, а за пять кругов этого не проверишь.

Возможно, сцепления на пике стало меньше, но это сделано в пользу большей стабильности. В этом и была цель. Еще нам нужно разобраться, получилось ли обеспечить новым шинам более широкий рабочий диапазон – потому что в этом случае нужно подвергнуть их перегреву. В пятницу проверить это было трудно. Я уверен, что мы сможем сделать это за два дня в Абу-Даби».