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Протеже Ferrari станет пятничным юниором Haas в Мексике и Абу-Даби

Гонщик Формулы 2 Оливер Бирман проведет две тренировки Гран При, сменив за рулем Нико Хюлькенберга с Кевином Магнуссеном

Джонатан Нобл
Автор:
Оливер Бирман, Prema Racing, победитель гонки

О том, что именно Бирман, который одержал уже четыре победы в дебютном сезоне Ф2, получит возможность провести предусмотренные регламентом сессии в составе Haas F1, слухи сообщали еще в середине августа

Спустя полтора месяца команда подтвердила их: в эти выходные 18-летний гонщик отправится вместе с американской командой на Гран При Катара, чтобы больше узнать о ее работе и лучше подготовиться к предстоящим заездам. 

Прежде Ferrari регулярно сажала своих юниоров за руль машин Haas: можно вспомнить Шарля Леклера, Мика Шумахера, Антонио Джовинацци и Роберта Шварцмана. 

Оливер Бирман был включен в Академию Ferrari в ноябре 2021-го, он был чемпионом Формулы 4 и финишировал третьим в Ф3. Сейчас британец гоняется за Prema в главной серии поддержки Формулы 1 и перед финальным этапом, который также пройдет в Абу-Даби, занимает там шестое место. 

Участие молодых гонщиков в пятничных тренировках прописано в правилах Ф1. Каждый призовой пилот, не считая дебютантов сезона, должен по ходу одного из уик-эндов уступить место тому, кто за карьеру стартовал максимум в двух гонках чемпионата мира. 

Пока обязательные замены выполнили только Aston Martin и Ferrari, да и то всего по одному разу. 

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