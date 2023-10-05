Протеже Ferrari станет пятничным юниором Haas в Мексике и Абу-Даби
Гонщик Формулы 2 Оливер Бирман проведет две тренировки Гран При, сменив за рулем Нико Хюлькенберга с Кевином Магнуссеном
О том, что именно Бирман, который одержал уже четыре победы в дебютном сезоне Ф2, получит возможность провести предусмотренные регламентом сессии в составе Haas F1, слухи сообщали еще в середине августа.
Спустя полтора месяца команда подтвердила их: в эти выходные 18-летний гонщик отправится вместе с американской командой на Гран При Катара, чтобы больше узнать о ее работе и лучше подготовиться к предстоящим заездам.
Прежде Ferrari регулярно сажала своих юниоров за руль машин Haas: можно вспомнить Шарля Леклера, Мика Шумахера, Антонио Джовинацци и Роберта Шварцмана.
Оливер Бирман был включен в Академию Ferrari в ноябре 2021-го, он был чемпионом Формулы 4 и финишировал третьим в Ф3. Сейчас британец гоняется за Prema в главной серии поддержки Формулы 1 и перед финальным этапом, который также пройдет в Абу-Даби, занимает там шестое место.
Участие молодых гонщиков в пятничных тренировках прописано в правилах Ф1. Каждый призовой пилот, не считая дебютантов сезона, должен по ходу одного из уик-эндов уступить место тому, кто за карьеру стартовал максимум в двух гонках чемпионата мира.
Пока обязательные замены выполнили только Aston Martin и Ferrari, да и то всего по одному разу.
Грожан подал в суд на команду Andretti, которая не продлила с ним контракт
Формула 1 ослабила ограничения на работу команд в съемочные дни
Бирман выиграл аварийную воскресную гонку Ф2 в Монце
Бирман выиграл аварийную воскресную гонку Ф2 в Монце Бирман выиграл аварийную воскресную гонку Ф2 в Монце
Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas
Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas Слухи: Ferrari усадит своего молодого протеже за руль Haas
Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром
Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром Станек выиграл гонку Ф3 после вылета лидера под сейфти-каром
Владелец команды, которую FIA не пустила в Ф1, попробовал купить AlphaTauri
Владелец команды, которую FIA не пустила в Ф1, попробовал купить AlphaTauri Владелец команды, которую FIA не пустила в Ф1, попробовал купить AlphaTauri
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Элбон рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в 2024 году
Элбон рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в 2024 году Элбон рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в 2024 году
Перес: Мы поняли, что мешало мне ехать быстрее
Перес: Мы поняли, что мешало мне ехать быстрее Перес: Мы поняли, что мешало мне ехать быстрее
«Он всегда должен что-то сказать». Норрис вступил в заочный спор с Алонсо
«Он всегда должен что-то сказать». Норрис вступил в заочный спор с Алонсо «Он всегда должен что-то сказать». Норрис вступил в заочный спор с Алонсо
Гран При Катара-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Катара-2023: расписание, факты и статистика Гран При Катара-2023: расписание, факты и статистика
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.