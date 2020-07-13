Спустя несколько часов после финиша Гран При Штирии стало известно, что судьи FIA получили от команды Renault F1 документ, в котором та просит подтвердить соответствие машин Racing Point регламенту чемпионата.

По мнению французов, розовые PR20 настолько сильно напоминают прошлогодние Mercedes W10, что не могут считаться собственной разработкой коллектива из Сильверстоуна.

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Однако «сильно напоминают» и «собственная разработка» – это слишком абстрактные понятия для Формулы 1, где на каждый винтик есть по несколько пунктов разных регламентов. Так в чем же конкретно Renault обвиняет Racing Point?

Уже несколько лет в чемпионате используются так называемый список поименованных компонентов. Это те детали машины, которые каждая команда должна или создавать полностью своими силами, или получать от поставщика, который сам не выступает в Ф1 и не сотрудничает больше ни с кем из соперников. Точное содержание списка деталей приводится в Приложении 6 Спортивного регламента.

Скажем, если какие-то компоненты шасси для Haas производит итальянская компания Dallara – это нормально, ведь она не работает больше ни с одной командой. Та же Racing Point законно использует коробки передач Mercedes, так как этот узел не входит в список компонентов.

Формально протест Renault указывает на нарушение в отношении конкретных элементов – тормозных воздухозаборников передних и зандних колес. Их каждый конструктор обязан производить самостоятельно, но на RP20 эти детали, по мнению Энстоуна, являются копией тех, что стояли на Mercedes W10. Если это действительно так, то воздухозаборники – а с ними и вся розовая машина – нелегальны.

На фото и иллюстрациях ниже вы сами можете сравнить решения двух команд:

Слайдер Список Воздухозаборник передних тормозов Mercedes F1 W10 1 / 4 Фотограф: Джорджо Пиола Воздухозаборник передних тормозов Racing Point RP20 2 / 4 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Воздухозаборник задних тормозов Mercedes F1 W10 3 / 4 Фотограф: Джорджо Пиола Воздухозаборник задних тормозов Racing Point RP20 4 / 4 Фотограф: Джорджо Пиола

Выбор момента

Совсем недавно свой протест подавала команда Red Bull – у нее были сомнения в легальности системы DAS, разработанной конструкторами Mercedes. Но тогда «Быки» перешли к действию в пятницу, потому успели получить ответ до квалификации и гонки.

В Renault поступили иначе. Они уже давно предупредили, что не в восторге от подхода Racing Point, однако опротестовали решение соперников только после второй гонки сезона, когда Серхио Перес и Лэнс Стролл финишировали шестым и седьмым – сразу перед Даниэлем Риккардо.

И если RP20 в итоге признают незаконной, гонщик Renault (и все, кто следом за ним в протоколе) выиграют по две позиции.

Что сказали судьи?

В соответствии с бюрократическими процедурами любой протест должен быть для начала принят к рассмотрению. Детальное расследование еще впереди, но прежде FIA должна принять принципиальное решение, что оно вообще необходимо.

Воскресным вечером в Шпильберге было подтверждено, что повод для разбирательства действительно существует.

В опубликованном документе говорится: «В отношении передних и задних тормозных воздухозаборников, используемых на машинах №11 и №18 [Переса и Стролла], судьи вызвали и заслушали представителей обеих команд и Технического департамента FIA.

Судьи установили, что протест соответствует всем требованиям Статьи 13 Международного спортивного кодекса FIA, и, таким образом, является допустимым.

В технический департамент FIA была направлена инструкция опечатать и удалить соответствующие части машин №11 и №18 для подготовки к последующему изучению этих частей.

Представителям [технического департамента] также направлен запрос на составление для судей детального отчета, включающего выводы по вопросам несоответствия, указанным в протесте.

От имени судей представители наделены правом обратиться при проведении своего исследования за сторонней технической помощью, в том числе к командам Renault DP World F1 Team, BWT Racing Point F1 Team, Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Также судьи распорядились, чтобы команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team предоставила в Технический департамент для исследования передние и задние тормозные воздухозаборники своей машины Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+, которая использовалась в сезоне 2019 года».

Относительно даты слушаний в заявлении сказано, что она будет определена исходя из готовности отчета, который поручено составить Техническому департаменту.