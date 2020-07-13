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Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше

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Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше
Автор:
Соавтор: Александр Кабановский, Ответственный редактор
13 июл. 2020 г., 09:00

Разбираемся, как именно сформулированы претензии французской команды к соперникам, и что по этому поводу сказали судьи

Спустя несколько часов после финиша Гран При Штирии стало известно, что судьи FIA получили от команды Renault F1 документ, в котором та просит подтвердить соответствие машин Racing Point регламенту чемпионата.

По мнению французов, розовые PR20 настолько сильно напоминают прошлогодние Mercedes W10, что не могут считаться собственной разработкой коллектива из Сильверстоуна.

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Однако «сильно напоминают» и «собственная разработка» – это слишком абстрактные понятия для Формулы 1, где на каждый винтик есть по несколько пунктов разных регламентов. Так в чем же конкретно Renault обвиняет Racing Point?

Уже несколько лет в чемпионате используются так называемый список поименованных компонентов. Это те детали машины, которые каждая команда должна или создавать полностью своими силами, или получать от поставщика, который сам не выступает в Ф1 и не сотрудничает больше ни с кем из соперников. Точное содержание списка деталей приводится в Приложении 6 Спортивного регламента.

Скажем, если какие-то компоненты шасси для Haas производит итальянская компания Dallara – это нормально, ведь она не работает больше ни с одной командой. Та же Racing Point законно использует коробки передач Mercedes, так как этот узел не входит в список компонентов. 

Формально протест Renault указывает на нарушение в отношении конкретных элементов – тормозных воздухозаборников передних и зандних колес. Их каждый конструктор обязан производить самостоятельно, но на RP20 эти детали, по мнению Энстоуна, являются копией тех, что стояли на Mercedes W10. Если это действительно так, то воздухозаборники – а с ними и вся розовая машина – нелегальны. 

На фото и иллюстрациях ниже вы сами можете сравнить решения двух команд:

Слайдер
Список

Воздухозаборник передних тормозов Mercedes F1 W10

Воздухозаборник передних тормозов Mercedes F1 W10
1/4

Фотограф: Джорджо Пиола

Воздухозаборник передних тормозов Racing Point RP20

Воздухозаборник передних тормозов Racing Point RP20
2/4

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Воздухозаборник задних тормозов Mercedes F1 W10

Воздухозаборник задних тормозов Mercedes F1 W10
3/4

Фотограф: Джорджо Пиола

Воздухозаборник задних тормозов Racing Point RP20

Воздухозаборник задних тормозов Racing Point RP20
4/4

Фотограф: Джорджо Пиола

Выбор момента

Совсем недавно свой протест подавала команда Red Bull – у нее были сомнения в легальности системы DAS, разработанной конструкторами Mercedes. Но тогда «Быки» перешли к действию в пятницу, потому успели получить ответ до квалификации и гонки.

В Renault поступили иначе. Они уже давно предупредили, что не в восторге от подхода Racing Point, однако опротестовали решение соперников только после второй гонки сезона, когда Серхио Перес и Лэнс Стролл финишировали шестым и седьмым – сразу перед Даниэлем Риккардо. 

И если RP20 в итоге признают незаконной, гонщик Renault (и все, кто следом за ним в протоколе) выиграют по две позиции.

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Что сказали судьи?

В соответствии с бюрократическими процедурами любой протест должен быть для начала принят к рассмотрению. Детальное расследование еще впереди, но прежде FIA должна принять принципиальное решение, что оно вообще необходимо.

Воскресным вечером в Шпильберге было подтверждено, что повод для разбирательства действительно существует.

В опубликованном документе говорится: «В отношении передних и задних тормозных воздухозаборников, используемых на машинах №11 и №18 [Переса и Стролла], судьи вызвали и заслушали представителей обеих команд и Технического департамента FIA.

Судьи установили, что протест соответствует всем требованиям Статьи 13 Международного спортивного кодекса FIA, и, таким образом, является допустимым.

В технический департамент FIA была направлена инструкция опечатать и удалить соответствующие части машин №11 и №18 для подготовки к последующему изучению этих частей. 

Представителям [технического департамента] также направлен запрос на составление для судей детального отчета, включающего выводы по вопросам несоответствия, указанным в протесте. 

От имени судей представители наделены правом обратиться при проведении своего исследования за сторонней технической помощью, в том числе к командам Renault DP World F1 Team, BWT Racing Point F1 Team, Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Также судьи распорядились, чтобы команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team предоставила в Технический департамент для исследования передние и задние тормозные воздухозаборники своей машины Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+, которая использовалась в сезоне 2019 года». 

Относительно даты слушаний в заявлении сказано, что она будет определена исходя из готовности отчета, который поручено составить Техническому департаменту.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Команды Renault F1 Team , Racing Point
Автор Адам Купер

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