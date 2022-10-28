Протест Alpine о штрафе Алонсо отклонен. Но дело не закончено
Команда намерена и дальше добиваться своей правоты в высших инстанциях
Судьи FIA отклонили протест команды Alpine по поводу 30-секундного штрафа для Фернандо Алонсо на Гран При США, который отбросил гонщика с очкового седьмого на 15-е место.
Напомним, что штраф был выписан по требованию команды Haas. В гонке Алонсо столкнулся с Лэнсом Строллом, но продолжил выступление со сломанным правым зеркалом, которое перед финишем отвалилось. В Haas настаивали, что болид Alpine был поврежден и небезопасен.
В Alpine настаивали, что по ходу гонки никто не показал Алонсо черно-оранжевого флага, означающего сход из-за поломки, никто не потребовал зазвать его в боксы, после финиша болид прошел проверку FIA и вообще протест Haas был подан на 24 минуты позже дедлайна.
Однако судьи пришли к выводу, что во-первых, и ответный протест Alpine также был просрочен на 8 минут, а во-вторых, сам формат «протеста на протест» регламентом в таком виде не предусмотрен, а потому был отклонен.
При этом у Alpine все же остается право подать апелляцию на первоначальное решение. В команде уже подтвердили, что сделают это.
Источник: Red Bull согласилась с претензиями FIA по бюджету
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