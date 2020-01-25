«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
235 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
256 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
291 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Ностальгия

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

Поделились
Комментарии
«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине
Автор:
, Журналист (Германия)
Соавтор: Александр Кабановский
25 янв. 2020 г., 08:23

Воскресный день на британском Гран При 1992 года с самого начала пошел для Мики Хаккинена не так, как надо – к счастью, эта детективная история закончилась хеппи-эндом.

Утром 12 июля молодой финский гонщик, проводивший свой второй сезон в чемпионате и выступающий за команду Lotus, проснулся в гостиничном номере. Вот только произошло это несколько позже, чем сам он рассчитывал. О том, что было дальше, Мика рассказал в своем видеоблоге для Unibet.

«Эту историю я едва ли когда-нибудь забуду. Пятница и суббота в Сильверстоуне сложились для нас позитивно, мы старались добиться максимума. В субботу я решил пораньше лечь спать, чтобы утром без проблем домчать до трассы. Моя гостиница была в Милтон-Кинсе, это примерно 15 километров от автодрома. Казалось бы, недалеко, но в окрестностях Сильверстоуна всегда огромные пробки. Есть только один способ доехать спокойно – встать пораньше, тогда проблем не будет. 

Но я проспал. Когда открыл глаза и увидел, что за окном уже давно рассвело, то буквально запаниковал. Кажется, будильник не сработал. И это в день гонки! Я просто не мог поверить, что это происходит в реальности. И хотя опоздание составляло всего 15-20 минут, паника полностью овладела мной. 

На тот Гран При мы поехали с одним приятелем – и он тоже проспал! И мне еще, помимо всего прочего, пришлось ждать его. Выехав из отеля, я помчал как сумасшедший. Но когда выехал на шоссе, оно уже стояло в пробке. Я посмотрел на часы и выругался про себя, паника только усилилась. 

Мы еле ползли вперед, и у меня просто не укладывалось в голове, что утреннюю разминку придется пропустить. Да и полной уверенности в том, что получится успеть к гонке, уже не было. К счастью, на одном из перекрестков я увидел полисмена и спросил у него, можно ли проехать по встречной полосе – спокойно, соблюдая меры безопасности и включив фары. Я признался, что пилот Формулы 1 и опаздываю на трассу. 

Он ответил: "Езжай, только очень осторожно". Я так и поступил, ощутив огромное облегчение, так как теперь успевал вовремя. В какой-то момент в зеркалах появились полицейские мотоциклы с мигалками. Это очень вдохновило меня: "Они пришли на помощь, теперь все пойдет даже быстрее!". И я прибавил скорость. 

Так мы добрались до дорожки, которая уже шла прямо на пит-лейн. Там они настигли меня и скомандовали остановиться. Я открыл окно и понял, что полицейские очень рассержены. Первым делом они спросил, не пьян ли я. "Только этого мне не хватало", – подумал я и объяснил, что еду на Гран При, назвав свое имя. "Да хоть Найджел Мэнселл", – ответил они.

Дело принимало серьезный оборот. Мне осталось только выбраться из машины и положить руки на капот. Они обыскали меня. Я объяснял, что получил разрешение проехать таким образом, Их ответ был простым: "Это ничего не меняет. Ты нарушил закон и отправишься в камеру".

Я не мог поверить, что они серьезно. Вместо Гран При гонщик Хаккинен поедет в тюрьму. Это же конец всей карьере. 

Когда они посадили меня в камеру, я едва сдерживал слезы, думая, что все потеряно. Ведь у меня даже не было возможности связаться с командой. Потом те полицейские, что были в участке, изучили мой паспорт и все же дали мне совершить звонок. Тем временем я услышал, как взревели моторы. Все было кончено. Они выезжали на разминку. 

Гонщик Lotus Мика Хаккинен и менеджер команды Питер Коллинз

Гонщик Lotus Мика Хаккинен и менеджер команды Питер Коллинз

Фото: Sutton Images

Вскоре приехал Питер [Коллинз, руководитель Lotus]. Он был на взводе. Не знаю уж, что он им говорил, но меня выпустили из камеры.

Мне удалось выйти на старт гонки и даже заработать в ней очки, принеся Lotus хороший результат. Но дело еще не было закончено. Позже состоялись судебные слушания. В итоге полицейские признали, что у меня было разрешение ехать по встречной. Конечно, вся эта история выглядит невероятной. Но я могу понять и полицию – там было море машин, и за ними требовалось следить.

Короче говоря – просыпайтесь вовремя». 

Самое удивительное, что это еще не вся история. В начале 90-х, когда никакой мобильной связи не было и в помине, команда Lotus, разумеется, не могла узнать, почему именно ее пилот не приехал на трассу воскресным утром. Но машины в любом случае требовалось проверить перед гонкой, поэтому по ходу часовой разминки Джонни Херберт – единственный пилот команды, который на тот момент не был за решеткой – опробовал обе. 

В интервью каналу Eurosport прямо перед стартом Мика с улыбкой рассказал: «К счастью, сейчас вся эта история уже позади, и можно сконцентрироваться на гонке. Джонни проверил утром обе машины – по его словам, моя лучше. Но думаю, сейчас они одинаковы. Он остался доволен, сказав, что обе очень быстры и хорошо сбалансированы в быстрых поворотах».

Сам Херберт, вспоминая ту историю в эфире Sky Sports, добавил: «Мика поехал по неправильной стороне дороги, так как немного опаздывал, и попал в полицию. Мне пришлось ездить с утра на двух машинах. К моей немалой досаде выяснилось, что его на четыре десятых быстрее моей. 

Так как я не был уверен, что его отпустят из камеры, то попросил команду о возможности сменить машину».

Как известно, в итоге каждый из пилотов Lotus вывел на старт собственный автомобиль, но предчувствия не обманули Джонни: его машина после неплохого начала гонки остановилась с отказавшей коробкой передач, тогда как счастливо успевший на старт Хаккинен закончил гонку в Сильверстоуне шестым. 

Слайдер
Список

Гонщики Lotus Джонни Херберт и Мика Хаккинен

Гонщики Lotus Джонни Херберт и Мика Хаккинен
1/9

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Мика Хаккинен, Lotus 102D Ford

Мика Хаккинен, Lotus 102D Ford
2/9

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Джонни Херберт с боссом Lotus Питером Коллинзом

Джонни Херберт с боссом Lotus Питером Коллинзом
3/9

Фотограф: LAT Images

Мика Хаккинен, Lotus 102D Ford

Мика Хаккинен, Lotus 102D Ford
4/9

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Мика Хаккинен, Lotus 102D Ford

Мика Хаккинен, Lotus 102D Ford
5/9

Фотограф: Эрколе Коломбо

Мика Хаккинен, Lotus

Мика Хаккинен, Lotus
6/9

Фотограф: Sutton Images

Мика Хаккинен и Джонни Херберт, Lotus 102D Ford

Мика Хаккинен и Джонни Херберт, Lotus 102D Ford
7/9

Фотограф: LAT Images

Мика Хаккинен, Lotus

Мика Хаккинен, Lotus
8/9

Фотограф: Sutton Images

Гонщики Lotus Джонни Херберт и Мика Хаккинен с командой

Гонщики Lotus Джонни Херберт и Мика Хаккинен с командой
9/9

Фотограф: Sutton Images

Читайте также:

Следующая новость
По новой трассе в Майами проехали в симуляторе: видео

Предыдущая новость

По новой трассе в Майами проехали в симуляторе: видео

Следующая новость

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джонни Херберт , Мика Хаккинен
Команды Team Lotus В Магазин
Автор Мария Райер

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

2
Формула 1

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

46мин
3
Дакар

Мотоциклист Эдвин Стравер скончался после аварии в «Дакаре»

4
Формула 1

Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton

5
Формула E

Эпидемия в Китае угрожает гонкам? Объясняем, что происходит

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта
F1

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине
F1

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

По новой трассе в Майами проехали в симуляторе: видео
F1

По новой трассе в Майами проехали в симуляторе: видео

Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton
F1

Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton

Зак Браун о прошлом Сайнса: В Red Bull строги к своим пилотам
F1

Зак Браун о прошлом Сайнса: В Red Bull строги к своим пилотам

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.