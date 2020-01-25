«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

Утром 12 июля молодой финский гонщик, проводивший свой второй сезон в чемпионате и выступающий за команду Lotus, проснулся в гостиничном номере. Вот только произошло это несколько позже, чем сам он рассчитывал. О том, что было дальше, Мика рассказал в своем видеоблоге для Unibet.

«Эту историю я едва ли когда-нибудь забуду. Пятница и суббота в Сильверстоуне сложились для нас позитивно, мы старались добиться максимума. В субботу я решил пораньше лечь спать, чтобы утром без проблем домчать до трассы. Моя гостиница была в Милтон-Кинсе, это примерно 15 километров от автодрома. Казалось бы, недалеко, но в окрестностях Сильверстоуна всегда огромные пробки. Есть только один способ доехать спокойно – встать пораньше, тогда проблем не будет.

Но я проспал. Когда открыл глаза и увидел, что за окном уже давно рассвело, то буквально запаниковал. Кажется, будильник не сработал. И это в день гонки! Я просто не мог поверить, что это происходит в реальности. И хотя опоздание составляло всего 15-20 минут, паника полностью овладела мной.

На тот Гран При мы поехали с одним приятелем – и он тоже проспал! И мне еще, помимо всего прочего, пришлось ждать его. Выехав из отеля, я помчал как сумасшедший. Но когда выехал на шоссе, оно уже стояло в пробке. Я посмотрел на часы и выругался про себя, паника только усилилась.

Мы еле ползли вперед, и у меня просто не укладывалось в голове, что утреннюю разминку придется пропустить. Да и полной уверенности в том, что получится успеть к гонке, уже не было. К счастью, на одном из перекрестков я увидел полисмена и спросил у него, можно ли проехать по встречной полосе – спокойно, соблюдая меры безопасности и включив фары. Я признался, что пилот Формулы 1 и опаздываю на трассу.

Он ответил: "Езжай, только очень осторожно". Я так и поступил, ощутив огромное облегчение, так как теперь успевал вовремя. В какой-то момент в зеркалах появились полицейские мотоциклы с мигалками. Это очень вдохновило меня: "Они пришли на помощь, теперь все пойдет даже быстрее!". И я прибавил скорость.

Так мы добрались до дорожки, которая уже шла прямо на пит-лейн. Там они настигли меня и скомандовали остановиться. Я открыл окно и понял, что полицейские очень рассержены. Первым делом они спросил, не пьян ли я. "Только этого мне не хватало", – подумал я и объяснил, что еду на Гран При, назвав свое имя. "Да хоть Найджел Мэнселл", – ответил они.

Дело принимало серьезный оборот. Мне осталось только выбраться из машины и положить руки на капот. Они обыскали меня. Я объяснял, что получил разрешение проехать таким образом, Их ответ был простым: "Это ничего не меняет. Ты нарушил закон и отправишься в камеру".

Я не мог поверить, что они серьезно. Вместо Гран При гонщик Хаккинен поедет в тюрьму. Это же конец всей карьере.

Когда они посадили меня в камеру, я едва сдерживал слезы, думая, что все потеряно. Ведь у меня даже не было возможности связаться с командой. Потом те полицейские, что были в участке, изучили мой паспорт и все же дали мне совершить звонок. Тем временем я услышал, как взревели моторы. Все было кончено. Они выезжали на разминку.

Гонщик Lotus Мика Хаккинен и менеджер команды Питер Коллинз Фото: Sutton Images

Вскоре приехал Питер [Коллинз, руководитель Lotus]. Он был на взводе. Не знаю уж, что он им говорил, но меня выпустили из камеры.

Мне удалось выйти на старт гонки и даже заработать в ней очки, принеся Lotus хороший результат. Но дело еще не было закончено. Позже состоялись судебные слушания. В итоге полицейские признали, что у меня было разрешение ехать по встречной. Конечно, вся эта история выглядит невероятной. Но я могу понять и полицию – там было море машин, и за ними требовалось следить.

Короче говоря – просыпайтесь вовремя».

Самое удивительное, что это еще не вся история. В начале 90-х, когда никакой мобильной связи не было и в помине, команда Lotus, разумеется, не могла узнать, почему именно ее пилот не приехал на трассу воскресным утром. Но машины в любом случае требовалось проверить перед гонкой, поэтому по ходу часовой разминки Джонни Херберт – единственный пилот команды, который на тот момент не был за решеткой – опробовал обе.

В интервью каналу Eurosport прямо перед стартом Мика с улыбкой рассказал: «К счастью, сейчас вся эта история уже позади, и можно сконцентрироваться на гонке. Джонни проверил утром обе машины – по его словам, моя лучше. Но думаю, сейчас они одинаковы. Он остался доволен, сказав, что обе очень быстры и хорошо сбалансированы в быстрых поворотах».

Сам Херберт, вспоминая ту историю в эфире Sky Sports, добавил: «Мика поехал по неправильной стороне дороги, так как немного опаздывал, и попал в полицию. Мне пришлось ездить с утра на двух машинах. К моей немалой досаде выяснилось, что его на четыре десятых быстрее моей.

Так как я не был уверен, что его отпустят из камеры, то попросил команду о возможности сменить машину».

Как известно, в итоге каждый из пилотов Lotus вывел на старт собственный автомобиль, но предчувствия не обманули Джонни: его машина после неплохого начала гонки остановилась с отказавшей коробкой передач, тогда как счастливо успевший на старт Хаккинен закончил гонку в Сильверстоуне шестым.