«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле
Гонщик Red Bull объяснил разворот в борьбе с Пересом
Макс Ферстаппен стал шестым на Гран При Турции, несмотря на старт со второй позиции. По ходу гонки он несколько раз допускал ошибки: сначала забуксовав на старте, а затем дважды допустив развороты.
Особенно болезненным оказался второй разворот, который произошел во время атаки Ферстаппена на Серхио Переса в борьбе за второе место. Та ошибка отбросила пилота Red Bull на восьмое место.
«Я сильно разочарован, – признал Макс после гонки. – Я пытался преследовать Переса, и меня просто снесло с траектории, я заехал на зеленое покрытие за бордюром и меня сильно закрутило. Я пытался уберечься от столкновения со стеной и сплющил шины.
Потом можно было быстро догнать парней впереди, но обогнать не получалось. Траектория всего одна и за ее пределами очень скользко, поэтому приходится просто ждать, пока кто-то поедет на пит-стоп».
Ферстаппен отметил, что вся гонка далась ему очень тяжело: «Из-за того, что трасса не досыхала, приходилось ехать на промежуточной резине. Но она изнашивалась, и начинала скользить. Было очень сложно. Просто старался выжить безо всякого держака. Надеюсь, мы никогда больше не окажемся в такой ситуации».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин