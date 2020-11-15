«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле

Макс Ферстаппен стал шестым на Гран При Турции, несмотря на старт со второй позиции. По ходу гонки он несколько раз допускал ошибки: сначала забуксовав на старте, а затем дважды допустив развороты.

Особенно болезненным оказался второй разворот, который произошел во время атаки Ферстаппена на Серхио Переса в борьбе за второе место. Та ошибка отбросила пилота Red Bull на восьмое место.

«Я сильно разочарован, – признал Макс после гонки. – Я пытался преследовать Переса, и меня просто снесло с траектории, я заехал на зеленое покрытие за бордюром и меня сильно закрутило. Я пытался уберечься от столкновения со стеной и сплющил шины.

Потом можно было быстро догнать парней впереди, но обогнать не получалось. Траектория всего одна и за ее пределами очень скользко, поэтому приходится просто ждать, пока кто-то поедет на пит-стоп».

Ферстаппен отметил, что вся гонка далась ему очень тяжело: «Из-за того, что трасса не досыхала, приходилось ехать на промежуточной резине. Но она изнашивалась, и начинала скользить. Было очень сложно. Просто старался выжить безо всякого держака. Надеюсь, мы никогда больше не окажемся в такой ситуации».