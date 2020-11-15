Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле

Поделились
Комментарии
«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле
Автор:
, редактор

Гонщик Red Bull объяснил разворот в борьбе с Пересом

Макс Ферстаппен стал шестым на Гран При Турции, несмотря на старт со второй позиции. По ходу гонки он несколько раз допускал ошибки: сначала забуксовав на старте, а затем дважды допустив развороты. 

Особенно болезненным оказался второй разворот, который произошел во время атаки Ферстаппена на Серхио Переса в борьбе за второе место. Та ошибка отбросила пилота Red Bull на восьмое место.

«Я сильно разочарован, – признал Макс после гонки. – Я пытался преследовать Переса, и меня просто снесло с траектории, я заехал на зеленое покрытие за бордюром и меня сильно закрутило. Я пытался уберечься от столкновения со стеной и сплющил шины.

Потом можно было быстро догнать парней впереди, но обогнать не получалось. Траектория всего одна и за ее пределами очень скользко, поэтому приходится просто ждать, пока кто-то поедет на пит-стоп».

 

Ферстаппен отметил, что вся гонка далась ему очень тяжело: «Из-за того, что трасса не досыхала, приходилось ехать на промежуточной резине. Но она изнашивалась, и начинала скользить. Было очень сложно. Просто старался выжить безо всякого держака. Надеюсь, мы никогда больше не окажемся в такой ситуации».

Читайте также:

Сайнс озвучил рецепт успеха в «одной из сложнейших гонок в жизни»

Предыдущая новость

Сайнс озвучил рецепт успеха в «одной из сложнейших гонок в жизни»

Следующая новость

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Гран При Турции: пять выводов после гонки
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Турции: пять выводов после гонки

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать

«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Слики дали бы нам шанс победить

Самое важное:

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты

«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Турции: пять выводов после гонки

2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

3
Формула 1

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

4
Формула 1

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование

43min
5
Формула 1

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

Самое важное:

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать
Формула 1

Квят: В такой гонке приятно просто финишировать

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование
Формула 1

Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты

«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле
Формула 1

«Просто старался выжить». Ферстаппен разочарован гонкой в Стамбуле

Сайнс озвучил рецепт успеха в «одной из сложнейших гонок в жизни»
Формула 1

Сайнс озвучил рецепт успеха в «одной из сложнейших гонок в жизни»

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.