«Просто смех». Пилот IndyCar упрекнул McLaren за интерес к Пиастри
Патрисио О'Уорду показалось странным, что его команда рассматривает в качестве кандидата на место в Ф1 молодого австралийца
В последнее время команда McLaren превратилась в полноценную гоночную империю – стараниями Зака Брауна она теперь представлена в IndyCar и Extreme E, а с нового сезона оранжевые машины появятся и в Формуле Е.
При этом процесс является двухсторонним – Браун очень хочет иметь в Ф1 американского гонщика и даже позвал недавно Колтона Херту на тесты машины прошлого поколения. Интереса к выступлениям в чемпионате мира никогда не скрывал и Пато О'Уорд, который сейчас гоняется за McLaren в IndyCar.
Однако все эти планы придется как минимум отложить, если в Уокинге заключат контракт с Оскаром Пиастри. Поговаривают, что менеджер молодого австралийца Марк Уэббер уже обо всем договорился, уведя своего протеже из-под самого носа у Alpine.
Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP Chevrolet, Зак Браун, генеральный директор McLaren
Фото: Филип Эбботт / Motorsport Images
Неудивительно, что такие события не особенно понравились О'Уорду.
«Для меня это [Ф1] остается мечтой, – рассказал мексиканец в интервью ESPN. – Да, сейчас я выступаю на очень высоком уровне, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы убедить их. Есть множество факторов, которые играют здесь свою роль и на которые я не в силах повлиять».
Говоря об интересе McLaren к Пиастри, он добавил: «Это просто смех. Когда я узнал об этом, то попросту рассмеялся.
Браун поманил такой возможностью множество пилотов. Но в конечном счете у них есть всего одна вакансия, а не пять».
Формально контракт на 2023 год есть у Даниэля Риккардо, но сейчас стороны, как считается, обсуждают возможность его досрочного разрыва. Ландо Норрис недавно заключил с командой новое многолетнее соглашение.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?
Вольф признался, что каждый день вспоминает гонку в Абу-Даби
Самое важное:
В Формуле 1 утвердили техрегламент на моторы 2026 года
Штрафы за замену силовых установок по ходу сезона снизятся, но будет введет лимит бюджетов
Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию
Гран При в 2023 году состоится 2 апреля
Алези вновь вступился за Ferrari: Бинотто строит чемпионскую команду
По мнению бывшего гонщика, у нынешнего руководителя Скудерии почти получилось создать чемпионскую команду. Нужно лишь еще немного подождать
Версия: Ферстаппен побеждает вопреки, машина ему не подходит
Болид 2022 года страдает от недостаточной поворачиваемости, и обновлениями этого не исправить