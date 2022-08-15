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Формула 1 Новости

«Просто смех». Пилот IndyCar упрекнул McLaren за интерес к Пиастри

Патрисио О'Уорду показалось странным, что его команда рассматривает в качестве кандидата на место в Ф1 молодого австралийца

«Просто смех». Пилот IndyCar упрекнул McLaren за интерес к Пиастри
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В последнее время команда McLaren превратилась в полноценную гоночную империю – стараниями Зака Брауна она теперь представлена в IndyCar и Extreme E, а с нового сезона оранжевые машины появятся и в Формуле Е.

При этом процесс является двухсторонним – Браун очень хочет иметь в Ф1 американского гонщика и даже позвал недавно Колтона Херту на тесты машины прошлого поколения. Интереса к выступлениям в чемпионате мира никогда не скрывал и Пато О'Уорд, который сейчас гоняется за McLaren в IndyCar.

Однако все эти планы придется как минимум отложить, если в Уокинге заключат контракт с Оскаром Пиастри. Поговаривают, что менеджер молодого австралийца Марк Уэббер уже обо всем договорился, уведя своего протеже из-под самого носа у Alpine.

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Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP Chevrolet, Зак Браун, генеральный директор McLaren

Патрисио О'Уорд, Arrow McLaren SP Chevrolet, Зак Браун, генеральный директор McLaren

Фото: Филип Эбботт / Motorsport Images

Неудивительно, что такие события не особенно понравились О'Уорду.

«Для меня это [Ф1] остается мечтой, – рассказал мексиканец в интервью ESPN. – Да, сейчас я выступаю на очень высоком уровне, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы убедить их. Есть множество факторов, которые играют здесь свою роль и на которые я не в силах повлиять». 

Говоря об интересе McLaren к Пиастри, он добавил: «Это просто смех. Когда я узнал об этом, то попросту рассмеялся. 

Браун поманил такой возможностью множество пилотов. Но в конечном счете у них есть всего одна вакансия, а не пять».

Формально контракт на 2023 год есть у Даниэля Риккардо, но сейчас стороны, как считается, обсуждают возможность его досрочного разрыва. Ландо Норрис недавно заключил с командой новое многолетнее соглашение. 

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