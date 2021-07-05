«Просто позор». Ральф Шумахер раскритиковал Райкконена за аварию

Бывшие партнеры по Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель столкнулись на последнем круге Гран При Австрии. Немец атаковал финна по внутренней траектории, после чего тот сместился вбок и передней частью своего болида въехал в заднюю часть Aston Martin.

Гонщик Alfa Romeo добрался до финиша на 15-й позиции, а вот Феттель был вынужден сойти. Судьи сочли Райкконена виновным в аварии и выписали ему 20-секундный штраф, который не изменил положение Кими в протоколе.

Феттель после финиша назвал причиной столкновения недопонимание. Но вот бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер был к Райкконену куда более строг.

«Абсолютно бессмысленное действие со стороны Кими, – сказал Шумахер в эфире немецкого канала Sky. – Он просто по прямой въехал в другую машину. Просто позор».