«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

Пятый этап сезона Ф1 начался для Mercedes с двух лучших результатов в первой пятничной тренировке, но после этого команда резко утратила темп. В субботу Льюису Хэмилтону даже не удалось добраться до финала квалификации – чего с семикратным чемпионом не случалось с прошлогодней Монцы, – а Джордж Расселл будет стартовать шестым, позади соперников из Haas и Alpine.

Это заставило главу команды Тото Вольфа признать, что машина W14 не соответствует ожиданиям команды.

«Я считаю, что ее нельзя назвать ни приятной, ни хорошей, – сказал австриец репортерам. – Это касается всего. И темпа, и эффективности – и нашего понимания того, почему она не показывает результат. Я бы сказал, что это машина просто плохая».

Льюис Хэмилтон поддержал босса – по его словам, нет ни одной области, где W14 соответствовала бы по своим возможностям Red Bull RB19.

На вопрос, в чем именно он проигрывает, британец ответил: «Да во всем. Мы просто недостаточно быстры. Посмотрите на Red Bull – у них маленькое заднее крыло. Они быстрее нас на прямых, но они быстрее и в поворотах, где наше большое крыло, казалось бы, должно давать преимущество. Потому, думаю, нам просто не хватает прижимной силы».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Вольф выделил конкретное слабое место, которое очень мешает команде из Брэкли.

«Машина производит очень неприятное впечатление прежде всего из-за своей непредсказуемости», – признался Тото.

К следующему Гран При в Имоле Mercedes подготовит серьезный пакет обновлений, с которым команда связывает серьезные надежды.

«Мы готовим новинки, которые должны заложить новый базис, – объяснил Вольф. – Они призваны исключить неизвестные из нашего уравнения. Смена концепции должна избавить нас от проблем.

Это касается передней подвески и компоновочных решений, которые можно назвать более традиционными, чем у нас сейчас. Они изменят картину распределения потоков.

Я бы сказал, что это практически полная переделка машины по сравнению с тем, что у нас было 12 месяцев назад».