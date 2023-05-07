«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14
Глава команды из Брэкли использовал для описания черного автомобиля на удивление много отрицательных эпитетов
Пятый этап сезона Ф1 начался для Mercedes с двух лучших результатов в первой пятничной тренировке, но после этого команда резко утратила темп. В субботу Льюису Хэмилтону даже не удалось добраться до финала квалификации – чего с семикратным чемпионом не случалось с прошлогодней Монцы, – а Джордж Расселл будет стартовать шестым, позади соперников из Haas и Alpine.
Это заставило главу команды Тото Вольфа признать, что машина W14 не соответствует ожиданиям команды.
«Я считаю, что ее нельзя назвать ни приятной, ни хорошей, – сказал австриец репортерам. – Это касается всего. И темпа, и эффективности – и нашего понимания того, почему она не показывает результат. Я бы сказал, что это машина просто плохая».
Льюис Хэмилтон поддержал босса – по его словам, нет ни одной области, где W14 соответствовала бы по своим возможностям Red Bull RB19.
На вопрос, в чем именно он проигрывает, британец ответил: «Да во всем. Мы просто недостаточно быстры. Посмотрите на Red Bull – у них маленькое заднее крыло. Они быстрее нас на прямых, но они быстрее и в поворотах, где наше большое крыло, казалось бы, должно давать преимущество. Потому, думаю, нам просто не хватает прижимной силы».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Вольф выделил конкретное слабое место, которое очень мешает команде из Брэкли.
«Машина производит очень неприятное впечатление прежде всего из-за своей непредсказуемости», – признался Тото.
К следующему Гран При в Имоле Mercedes подготовит серьезный пакет обновлений, с которым команда связывает серьезные надежды.
«Мы готовим новинки, которые должны заложить новый базис, – объяснил Вольф. – Они призваны исключить неизвестные из нашего уравнения. Смена концепции должна избавить нас от проблем.
Это касается передней подвески и компоновочных решений, которые можно назвать более традиционными, чем у нас сейчас. Они изменят картину распределения потоков.
Я бы сказал, что это практически полная переделка машины по сравнению с тем, что у нас было 12 месяцев назад».
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