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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

«Просто невообразимо». Бинотто разнес соперников после Венгрии

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Глава Ferrari уверен, что сразу обоим его пилотам помешали нарушения соперников

«Просто невообразимо». Бинотто разнес соперников после Венгрии

Шарль Леклер был вынужден сойти с Гран При Венгрии уже на первом круге из-за того, что в него въехал Лэнс Стролл. Монегаск стартовал шестым, но из-за массового завала лидеров должен был выйти на первые позиции. Однако авария выбила его из гонки.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто после гонки посетовал на упущенную возможность.

«Я разочарован, – сказал Бинотто. – Перед гонкой начался дождь и я знал, что это хорошая возможность для нас.

Так и вышло: Шарль осторожно стартовал и в первом повороте был уже почти третьим. Он вписался в поворот, почти прошел его и перед ним была свободная трасса. Но в него влетел тот, кто неизвестно откуда появился и не контролировал свою машину. А сегодня у Шарля была отличная возможность набрать важные очки».

За аварию Стролл получил штраф в 5 позиций на старте следующей гонки. Но Бинотто это не удовлетворило:

«Прежде, чем говорить о наказании, я хочу высказаться о действиях Стролла. Для меня просто невообразимо, что такое делает профессиональный пилот. И точка».

Второй пилот Ferrari – Карлос Сайнс – долгое время претендовал на подиум, но в итоге финишировал четвертым. По мнению Бинотто, занять место выше испанцу помешали нарушения соперников на массовом пит-стопе перед рестартом гонки:

«Что касается Карлоса, то мы идеально провели пит-стоп, но не отпускали его обратно на пит-лейн, чтобы не было небезопасного выезда. Правила тут ясны, но их никто не соблюдал. Мы стояли на месте и оказались позади машин, которые правила не соблюдали.

Даже при этом Карлос мог завершить гонку позади двух лидеров, но не вышло. Мы упустили шанс, но не по своей вине».

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