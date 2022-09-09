«Прости, приятель». Хэмилтон отказал Риккардо в шансе занять его место

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После того, как команда McLaren объявила о расторжении контракта с Даниэлем Риккардо по итогам этого сезона, австралиец остался без работы. По слухам, вероятнее всего Риккардо окажется в команде Mercedes, но в роли запасного пилота.

План заключается в том, что у Риккардо проведет год в сильной команде и получит время на то, чтобы подыскать себе новое место, а Mercedes подстрахуется на случай, если после 2023 года с Льюисом Хэмилтоном по каким-то причинам не будет продлен контракт: тогда Риккардо станет естественной заменой семикратному чемпиону.

Правда, сам Хэмилтон перед Гран При Италии назвал второй сценарий нереалистичным.

«Уже не первый год появляются разговоры о том, что я, мол, завершу карьеру, прекращу выступления, – сказал Хэмилтон в Монце, где его на пресс-конференции усадили как раз рядом с Риккардо. – Но правда в том, что я сейчас физически чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я здоров, мне нравится то, что я делаю.

Так что в ближайшие годы я не собираюсь покидать Формулу 1. Прости, приятель».

При этом Хэмилтон тут же подчеркнул, что считает Даниэля без сомнения достойным гонщиком: «Он очень талантлив. Он определенно заслуживает права быть одним из действующих пилотов Формулы 1».

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