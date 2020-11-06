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Проставлены все даты. Autosport опубликовал уточненный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год

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Проставлены все даты. Autosport опубликовал уточненный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год
Автор:
, Главный редактор

Следующий сезон станет должен стать рекордным по количеству проведенных гонок

Журнал Autosport опубликовал в своем очередном номере предварительный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год.

Версия британских журналистов не противоречит информации, которую многие СМИ распространили сразу после телеконференции с участием глав команд Формулы 1, состоявшейся на позапрошлой неделе (между гонками в Портимане и Имоле). В варианте Autosport проставлены все даты и уточнен порядок гонок.

Напомним, что увеличение количества этапов до 23-х сделает сезон рекордным по числу гонок: сейчас первенство делят чемпионаты 2018 и 2019 годов, каждый из которых состоял из 21-го этапа. Изначально календарь нынешнего сезона состоял из 22-х гонок, но глобальная пандемия привела к урезанию его до 17-ти этапов

Единственным серьезным вопросом, который пока не решен, является место проведения бразильского этапа. У организаторов Ф1 есть договоренность с представителями новой трассы в Рио – однако проект автодрома, против которого выступает сразу несколько групп эко-активистов, пока не одобрен властями.

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Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год, версия Autosport

  Дата Страна Трасса
1. 21 марта Australia Австралия Альберт-парк
2. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
3. 11 апреля China Китай Шанхай
4.  25 апреля Vietnam Вьетнам Ханой
5. 9 мая Spain Испания Барселона
6.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
7. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
8. 13 июня Canada Канада Монреаль
9. 27 июня France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
10. 4 июля Austria Австрия Шпильберг
11. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
12. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
13. 29 августа Belgium Бельгия Спа
14. 5 сентября Italy Италия Монца
15. 12 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
16. 26 сентября Singapore Сингапур Марина-Бэй
17. 3 октября Russian Federation Россия Сочи
18. 10 октября Japan Япония Сузука
19. 24 октября United States США Остин
20. 31 октября  Mexico Мексика Мехико
21. 14 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро
22. 28 ноября Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 5 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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