Проставлены все даты. Autosport опубликовал уточненный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год
Следующий сезон станет должен стать рекордным по количеству проведенных гонок
Журнал Autosport опубликовал в своем очередном номере предварительный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год.
Версия британских журналистов не противоречит информации, которую многие СМИ распространили сразу после телеконференции с участием глав команд Формулы 1, состоявшейся на позапрошлой неделе (между гонками в Портимане и Имоле). В варианте Autosport проставлены все даты и уточнен порядок гонок.
Напомним, что увеличение количества этапов до 23-х сделает сезон рекордным по числу гонок: сейчас первенство делят чемпионаты 2018 и 2019 годов, каждый из которых состоял из 21-го этапа. Изначально календарь нынешнего сезона состоял из 22-х гонок, но глобальная пандемия привела к урезанию его до 17-ти этапов
Единственным серьезным вопросом, который пока не решен, является место проведения бразильского этапа. У организаторов Ф1 есть договоренность с представителями новой трассы в Рио – однако проект автодрома, против которого выступает сразу несколько групп эко-активистов, пока не одобрен властями.
Читайте также:
Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год, версия Autosport
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|21 марта
|Австралия
|Альберт-парк
|2.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|3.
|11 апреля
|Китай
|Шанхай
|4.
|25 апреля
|Вьетнам
|Ханой
|5.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|6.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|7.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|8.
|13 июня
|Канада
|Монреаль
|9.
|27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|10.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|11.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|12.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|13.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|14.
|5 сентября
|Италия
|Монца
|15.
|12 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|16.
|26 сентября
|Сингапур
|Марина-Бэй
|17.
|3 октября
|Россия
|Сочи
|18.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|19.
|24 октября
|США
|Остин
|20.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|21.
|14 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро
|22.
|28 ноября
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|5 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
Читайте также:
Предыдущая новость
Как Mercedes крупно ошибся с шинами в Имоле. И подарил Ферстаппену шанс на победу – правда, ну очень маленький
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов