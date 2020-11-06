Журнал Autosport опубликовал в своем очередном номере предварительный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год.

Версия британских журналистов не противоречит информации, которую многие СМИ распространили сразу после телеконференции с участием глав команд Формулы 1, состоявшейся на позапрошлой неделе (между гонками в Портимане и Имоле). В варианте Autosport проставлены все даты и уточнен порядок гонок.

Напомним, что увеличение количества этапов до 23-х сделает сезон рекордным по числу гонок: сейчас первенство делят чемпионаты 2018 и 2019 годов, каждый из которых состоял из 21-го этапа. Изначально календарь нынешнего сезона состоял из 22-х гонок, но глобальная пандемия привела к урезанию его до 17-ти этапов

Единственным серьезным вопросом, который пока не решен, является место проведения бразильского этапа. У организаторов Ф1 есть договоренность с представителями новой трассы в Рио – однако проект автодрома, против которого выступает сразу несколько групп эко-активистов, пока не одобрен властями.

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год, версия Autosport

Дата Страна Трасса 1. 21 марта Австралия Альберт-парк 2. 28 марта Бахрейн Сахир 3. 11 апреля Китай Шанхай 4. 25 апреля Вьетнам Ханой 5. 9 мая Испания Барселона 6. 23 мая Монако Монте-Карло 7. 6 июня Азербайджан Баку 8. 13 июня Канада Монреаль 9. 27 июня Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар) 10. 4 июля Австрия Шпильберг 11. 18 июля Великобритания Сильверстоун 12. 1 августа Венгрия Будапешт 13. 29 августа Бельгия Спа 14. 5 сентября Италия Монца 15. 12 сентября Нидерланды Зандфорт 16. 26 сентября Сингапур Марина-Бэй 17. 3 октября Россия Сочи 18. 10 октября Япония Сузука 19. 24 октября США Остин 20. 31 октября Мексика Мехико 21. 14 ноября Бразилия Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро 22. 28 ноября Саудовская Аравия Джидда 23. 5 декабря ОАЭ Абу-Даби