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Формула 1 Новости

Проста расстроило известие о его уходе из Alpine. Но он ушел сам

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор

По словам четырехкратного чемпиона мира, он договаривался с командой о том, что сделает совместное заявление, но вместо этого в Alpine допустили утечку

Проста расстроило известие о его уходе из Alpine. Но он ушел сам

Вчера стало известно о том, что команда Alpine не стала продлевать контракт с Аленом Простом, который был в коллективе советником и неисполнительным директором. При этом официального объявления об увольнении Проста командой сделано не было, однако об этом сообщил даже сайт Формулы 1.

Сам четырехкратный чемпион мира вскоре сделал пост в своем инстаграме, где подтвердил факт своего ухода.

«Меня очень расстроило то, как сегодня было объявлено о моей отставке, – написал Прост. – Мы договорились с Alpine о том, что вместе объявим о моем уходе. И я не могу с уважением отнестись к тому, как это было сделано».

 

Прост также рассказал, что в конце прошлого сезона сам отказался от контракта на 2022 год.

«В Абу-Даби мне сделали предложение на 2022 год, но я отверг его из-за личных отношений и это было верное решение! При этом ребятам с баз команды в Энстоне и Вири я могу сказать: я буду скучать по вам» – написал 66-летний француз.

Напомним, что из Alpine также ушел исполнительный директор Марцин Будковски. По слухам, перестановки связаны со скорым приходом в команду бывшего руководителя Aston Martin Отмара Сафнауэра.

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