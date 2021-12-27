Прост: В новом сезоне Фестаппен станет сильнее

Макс Ферстаппен пришел в Формулу 1 в 2015, став самым молодым участником чемпионата. Однако ему потребовалось семь сезонов и 141 гонка, чтобы выиграть титул чемпиона мира.

Четырехкратный чемпион Ф1 Ален Прост считает, что Ферстаппену было нужно пройти этот путь, так как в молодости к борьбе за титул голландец был не готов.

«Макс идеально провел сезон, – заявил Прост. – Когда он только пришел в Формулу 1, мы все тогда говорили: ну хорошо, он быстрый, но совершает слишком много ошибок, так как хочет получить больше, чем может. Однако это нормально для молодых пилотов.

В этом году Макс уже не допускал ошибок. Ну, может быть, он ошибся в квалификации в Джидде, но это исключение, которое подчеркивает правило. В этом году он определенно был готов бороться за титул.

Теперь, когда он его его завоевал, он станет пилотировать чуть иначе, так как теперь ему не надо что-то доказывать. Он теперь лучше знает, где можно рисковать, а где не стоит этого делать. Как пилот, он стал сильнее».

Прост также отметил, что Формула 1 определенно выиграла от плотной борьбы между Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

«Если посмотреть на весь год, это был определенно лучший сезон в истории. Как шоу, как спортивное зрелище. Все больше молодых людей смотрят Формулу 1, вот почему я считаю этот сезон лучшим», – заявил французский гонщик.

Дополнительная информация: Рональд Фердинг