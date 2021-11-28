Прост удивился тому, что Норрис быстрее Риккардо

Даниэль Риккардо несколько раз по ходу своей карьеры оказывался сильнее своих соперников. Так, выступая за Renault австралиец был сильнее и Нико Хюлькенберга, и Эстебана Окона.

Но перейдя в McLaren, он неожиданно стал проигрывать молодому Ландо Норрису. И хотя именно Риккардо в этом сезоне принес McLaren единственную победу, у него сейчас примерно в 1,5 раза меньше очков, чем у Норриса. Это удивило одного из бывших начальников австралийца, спортивного советника Alpine и четырехкратного чемпиона Формулы 1 Алена Проста.

«Я удивлен. Я ожидал, что он будет гораздо гораздо лучше, гораздо быстрее Ландо Норриса, – заявил Прост в подкасте The Fast Lane. – Но это можно объяснить разной атмосферой в командах, разными подходами к настройкам болидов, которые могут подходить одному пилоту и не подходить другому. Так случается в мире гонок.

Кроме того, возможно Риккардо боится преждевременно убить свою силовую установку. В Mercedes уже несколько раз поменяли моторы, но в McLaren остаются со старыми двигателями и почти не меняли шасси. В чемпионате сейчас может наблюдаться дефицит двигателей Mercedes, и запчастей, так что возможно Риккардо не использует свою машину на всю мощность.

В целом в последние годы я много читал мнений о том, что Риккардо уже никогда не станет чемпионом мира. И правда, по ходу карьеры всегда очень сложно принимать верные решения о своевременном уходе из той или иной команды. Я уверен, что ему сложно с чем-то смириться. Но ему удается оставаться счастливым. И сейчас он в хорошей команде».