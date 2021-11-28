Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил Следующая / Умер сэр Фрэнк Уильямс
Формула 1 Новости

Прост удивился тому, что Норрис быстрее Риккардо

Автор:
, Редактор

Француз признался, что ожидал от Риккардо полного превосходства над соперником в McLaren

Прост удивился тому, что Норрис быстрее Риккардо

Даниэль Риккардо несколько раз по ходу своей карьеры оказывался сильнее своих соперников. Так, выступая за Renault австралиец был сильнее и Нико Хюлькенберга, и Эстебана Окона.

Но перейдя в McLaren, он неожиданно стал проигрывать молодому Ландо Норрису. И хотя именно Риккардо в этом сезоне принес McLaren единственную победу, у него сейчас примерно в 1,5 раза меньше очков, чем у Норриса. Это удивило одного из бывших начальников австралийца, спортивного советника Alpine и четырехкратного чемпиона Формулы 1 Алена Проста.

«Я удивлен. Я ожидал, что он будет гораздо гораздо лучше, гораздо быстрее Ландо Норриса, – заявил Прост в подкасте The Fast Lane. – Но это можно объяснить разной атмосферой в командах, разными подходами к настройкам болидов, которые могут подходить одному пилоту и не подходить другому. Так случается в мире гонок.

Кроме того, возможно Риккардо боится преждевременно убить свою силовую установку. В Mercedes уже несколько раз поменяли моторы, но в McLaren остаются со старыми двигателями и почти не меняли шасси. В чемпионате сейчас может наблюдаться дефицит двигателей Mercedes, и запчастей, так что возможно Риккардо не использует свою машину на всю мощность.

В целом в последние годы я много читал мнений о том, что Риккардо уже никогда не станет чемпионом мира. И правда, по ходу карьеры всегда очень сложно принимать верные решения о своевременном уходе из той или иной команды. Я уверен, что ему сложно с чем-то смириться. Но ему удается оставаться счастливым. И сейчас он в хорошей команде».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил
Предыдущая новость

Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил
Следующая новость

Умер сэр Фрэнк Уильямс

Умер сэр Фрэнк Уильямс
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Кристофферссон вновь стал чемпионом мира по ралли-кроссу Нюрбургринг
Ралли-Кросс

Кристофферссон вновь стал чемпионом мира по ралли-кроссу

Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил
Формула 1

Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил

Эрлаше взял второй титул WTCR, не выиграв в Сочи ни одной гонки Сочи
WTCR

Эрлаше взял второй титул WTCR, не выиграв в Сочи ни одной гонки

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо объяснил, в чем уступает Норрису Гран При Катара
Формула 1

Риккардо объяснил, в чем уступает Норрису

Риккардо плохо провел гонку, так как по ошибке берег топливо Гран При Катара
Формула 1

Риккардо плохо провел гонку, так как по ошибке берег топливо

Риккардо решил улучшить стартовую позицию за счет протеста Гран При Катара
Формула 1

Риккардо решил улучшить стартовую позицию за счет протеста

Самое важное:

Умер сэр Фрэнк Уильямс
Формула 1 Формула 1

Умер сэр Фрэнк Уильямс

Прост удивился тому, что Норрис быстрее Риккардо
Формула 1 Формула 1

Прост удивился тому, что Норрис быстрее Риккардо

Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил
Формула 1 Формула 1

Что мешает Ньюи ежегодно строить чемпионские болиды? Марко объяснил

Вассер о приходе Чжоу: Нам за 25 лет не звонило столько спонсоров
Формула 1 Формула 1

Вассер о приходе Чжоу: Нам за 25 лет не звонило столько спонсоров

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.