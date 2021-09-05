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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

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Четырехкратный чемпион Ф1 наслаждается борьбой двух лидеров

Прост: Столкновения Ферстаппена и Хэмилтона неизбежны

После 12 Гран При 2021 года Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в чемпионате мира разделяют всего три очка. Пилоты уже несколько раз вели очные сражения на трассе, а в Сильверстоуне их борьба закончилась аварией и сходом голландца.

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что столкновения двух лидеров неизбежны, но надеется, что они не определят исход чемпионата.

«Я смотрю на это как фанат и надеюсь, что борьба будет идти до последней гонки, – цитирует Проста De Telegraaf. – Фанаты хотят таких злобных сражений, как у Макса и Льюиса сейчас.

Конечно, произошедшее в Сильверстоуне – не совсем то, что хочется видеть. Но такое почти неизбежно. Надеюсь, случатся оно будет не слишком часто».

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