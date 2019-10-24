Прост: Соперничество Феттеля и Леклера может стоить Ferrari титула в 2020-м

Шарль Леклер начинал сезон-2019 в статусе второго пилота Ferrari, но первым принес ей победу и за четыре гонки до финиша опережает Себастьяна Феттеля в чемпионате. Осенью между двумя гонщиками возникло несколько конфликтных ситуаций, которые пришлось гасить боссу Скудерии Маттиа Бинотто.

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что в ближайшем будущем эта история не только не разрешится, но и в состоянии повредить Ferrari.

«Такую ситуацию трудно контролировать, – сказал Прост в эфире Radio Monte Carlo. – Феттель при его опыте считался первым номером команды. Думаю, ситуация и дальше будет сложной, особенно в следующем году.

Полагаю, Ferrari будет сильна, и им придется разбираться с борьбой Феттеля и Леклера. Если машина окажется быстрой, и они оба будут претендовать на звание лучшего, их борьба может отдать титул Mercedes».

Прост также отметил прогресс, которого Леклер добился за один сезон в итальянской команде.

«Он уже большая звезда, – отметил француз. – Он очень быстро адаптировался к статусу по сути первого номера в такой команде, как Ferrari, которая прежде никогда не брала молодых гонщиков. С ними впервые такое.

Выдержать подобное давление совсем непросто, пусть у него и возникали некоторые проблемы. Но он все равно очень впечатляюще возмужал».

Сам Ален Прост провел в составе Ferrari два сезона, лучший из которых закончил на втором месте в чемпионате пилотов.