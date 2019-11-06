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Формула 1 / Гран При США / Новость

Прост: Шанс взять седьмой титул подстегнет Хэмилтона

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Прост: Шанс взять седьмой титул подстегнет Хэмилтона
Автор:
6 нояб. 2019 г., 09:56

Ален Прост уверен, что возможность выиграть седьмой титул в Ф1 в следующем сезоне станет для Льюиса Хэмилтона особой мотивацией.

Ален Прост ушел из гонок Формулы 1 в конце 1993 года, выиграв четыре титула – и лишил себя возможности сравняться с тогдашним рекордсменом Хуаном-Мануэлем Фанхио, который выиграл чемпионат пять раз.

Прост настоял, что у него не было цели сравняться с Фанхио, однако считает, что шанс добиться рекорда Михаэля Шумахера подстегнет Льюиса в 2020 году.

«Сейчас у него огромное количество опыта, он контролирует не только гонку, но и весь сезон, – сказал Прост Motorsport.com про Хэмилтона. – Я не знаю, каково быть шестикратным чемпионом мира. На какова ваша новая цель, мотивация после того, как вы побеждаете два, три, четыре раза? Иногда часть мотивации можно потерять.

Сейчас у Льюиса все хорошо. У него есть цель и место в лучшей команде в лучшей машине. Будет интересно посмотреть, чего еще он добьется. В следующем году ему предстоит большая задача. У него будет особая мотивация.

Когда я взял титул четыре раза, моей целью не было сравняться с Фанхио. Но я могу понять, что сейчас у Льюиса такая мотивация есть. Это хорошо для него, хорошо для чемпионата».

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«Если вы взглянете на Айртона, на Михаэля, даже на Себастьяна [Феттеля] и Макса [Ферстаппена] – всегда получается, что в команде нужны первый номер и второй номер, – отметил 64-летний француз. – Это сложно принять, мы такого не хотим. 

Но это соревнования на высшем уровне, в таких трудно не иметь первого и второго номера. Сегодня в такой ситуации лучшим образом работают Льюис и Валттери. Валттери не очень далеко, он быстрый. Но Льюис все равно постоянно становится сильнее и сильнее».

Однако при этом четырехкратный чемпион добавил, что считать Хэмилтона великим гонщиком всех времени не стоит: «Как можно оценивать людей из разных веков и поколений? Я этого никогда не делал и не хочу. Наверняка он один из лучших».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Ален Прост
Автор Адам Купер

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