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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Прост: Сейчас сильнейшим пилотом Ф1 является Алонсо

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Четырехкратный чемпион мира заявил, что испанец был хорош не только в Катаре, но и весь год

Прост: Сейчас сильнейшим пилотом Ф1 является Алонсо

Фернандо Алонсо в Катаре поднялся на подиум впервые с 2014 года. Он провел отличный старт, обогнав Пьера Гасли, а также сумел проехать всю дистанцию с одним единственным пит-стопом.

Не удивительно, что болельщики именно Алонсо признали гонщиком дня в Лосаиле. Однако по мнению спортивного советника Alpine, четырехкратного чемпиона Формулы 1 Алена Проста, Алонсо был не просто лучшим гонщиком в Катаре, но и на данный момент, в свои 40 лет является лучшим пилотом Формулы 1 в мире, который превосходит в мастерстве лидеров чемпионата Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

«По мне – в настоящий момент он сильнейший гонщик в пелотоне, – заявил Прост изданию Auto Motor und Sport. – Невероятно, как хорошо он видит картину в целом, как контролирует резину, какую информацию дает инженерам, как работает с ними.

Фернандо давно говорит мне, что он вырос и стал другим человеком. Что же, я готов признать его правоту. Он полностью отдает себя команде, и нам с ним очень повезло».

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