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Формула 1 Новости

Прост признался, что хотел стать президентом FIA

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В середине января Прост ушел из Alpine, однако четырехкратный чемпион Ф1 был готов сменить работу еще месяцем ранее

Прост признался, что хотел стать президентом FIA

В декабре 2021 года прошли выборы на должность нового президента FIA, которым по итогам голосования стал Мохаммед Бин Сулайем. Экс-советник Alpine и бывший гонщик Ф1 Ален Прост в интервью RacingNews365 рассказал, что у него была возможность отобраться на роль президента Международной автоспортивной федерации.

«Я хотел бы попробовать себя в этой роли и был готов это сделать, но опоздал с подачей заявления, – сказал Прост. – Я разговаривал с бывшим президентом Жаном Тодтом и другим кандидатом Грэмом Стокером: если бы Грэм стал новым президентом, то я мог бы отвечать за Ф1.

Незадолго до выборов я контактировал с Бин Сулайемом в Париже, но конкретно о роли президента мы с ним не говорили. Это новая организация с новым президентом, так что я не представляю, что будет дальше. Конечно, в данный момент у FIA много дел – и речь не только о произошедшем в Абу-Даби. Для него это будет непростой задачей».

17 января стало известно о том, что команда Alpine не стала продлевать контракт с Простом, который был в коллективе советником и неисполнительным директором. Ален был недоволен тем, что о его уходе стало известно благодаря «утечке» информации: после этого четырехкратный чемпион написал пост в инстаграме, в котором рассказал о неблагоприятной атмосфере внутри коллектива.

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На данный момент у француза нет новой работы: он отметил, хотел бы остаться в Ф1, если появится такая возможность: «Я не ищу работу, но я открыт к предложениям. Мне уже пару раз позвонили, так что я подумаю, что меня могло бы заинтересовать. Но да, если я могу остаться включенным в дела Ф1, то это было бы моей целью».

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