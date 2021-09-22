Прост пообещал уйти из Ф1 из-за реверсивных стартов

Ален Прост завершил гоночную карьеру в Формуле 1 после победы в сезоне 1993 года, однако остается в чемпионате на той или иной роли. В частности, он возглавлял собственную команду, а сейчас является спортивным советником Alpine и до сих пор не планировал прекращать свое участие в автоспорте.

Однако во французском подкасте, опубликованном концерном Renault, Прост назвал одно условие, при котором от покинет Королевские гонки окончательно. И это старт с реверсивной решетки.

«Мне нравится тестировать новые вещи, – признался Прост. – Но нужно все же понимать, зачем вы что-либо делаете. В Формуле 1 много традиций, это отражение высоких технологий и принципов автоспорта. Нужно понимать, что главный принцип, если хотите дух чемпионата в том, что побеждает именно сильнейший.

Например, я ненавижу идею применять реверсивную стартовую решетку. Если они решат сделать это, я покину чемпионат, потому, что для Формулы 1 ничего хуже не придумаешь. Лучше уж пусть доминирует одна команда, раз уж они лучше всех делают свою работу. Но при этом повторюсь, я открыт к новым идеям.

С другой стороны, какие-то перемены неизбежны. Например, раньше очки получали только шестеро первых на финише. И я помню 1982 год, когда мне удалось финишировать только в пяти гонках, так как машины постоянно ломались. Теперь надежность фантастическая, и если бы очки все также давали только шестерым, многие команды вообще бы ни одного не заработали».

Реверсивные старты используются во многих чемпионатах, в частности в младших Формуле 3 и Формуле 2, а также, например, в российской гоночной серии РСКГ. Как правило, стартовый порядок в гонке определяется результатами предшествующего ей спринта, но лидеры при этом стартуют в реверсивном порядке.

Количество гонщиков, подпадающих под реверс, зачастую определяет жребий, который тянет победитель спринта. Например, если он вытянет восьмерку, то сам стартует с восьмого места, а тот, что был восьмым,оказывается на поуле. Считается, что это делает гонки более непредсказуемыми и придает им зрелищности.