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Боссы Ф1 еще не опубликовали календарь на 2023 год – на волне роста популярности спорта желающих принять у себя этап сейчас явно больше, чем доступных мест.

В этой связи в последнее время все больше разговоров, что прошедший Гран При Франции на трассе «Поль Рикар» может стать последним: контракт местных промоутеров подошел к концу, и продлевать его Ф1 не станет.

У пилотов и зрителей эта гонка не пользуется особенной популярностью. Но куда важнее, как объяснил четырехкратный чемпион мира Ален Прост, другой фактор. Сейчас промоутерский взнос, который платят французы, является одним из самых скромных – по данным СМИ, это 22 миллиона долларов в год.

«Давайте не будем кривить душой. Во всем, что говорят и пишут, не так много правды, – объяснил Прост. – К сожалению, командам просто не нужен Гран При Франции.

Почему? Лишь потому, что остальные гонки приносят им больше денег. Ведь выплаты промоутеров распределяют между участниками чемпионата».

Победитель 51 Гран При добавил, что шансы сохранить этап у Франция может появиться только в том случае, если Ф1 согласится на принцип ротации гонок.

«Сейчас есть три или четыре этапа – в Спа, Хоккенхайме и у нас – которые могли бы в ближайшие годы принимать Гран При по очереди, – сказал 67-летний экс-пилот. – Это лучше, чем ничего.

Но, повторюсь, во всем том, что приходится слышать и читать, очень мало правды».