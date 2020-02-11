Прост назвал главных соперников Хэмилтона в новом сезоне Ф1

Ален Прост за время выступлений в Формуле 1 выиграл 51 гонку, на протяжении многих сезонов оставаясь главным соперником Айртона Сенны. Сейчас французу 64 года, и он работает консультантом в Renault. По его мнению, больше всего шансов на титул в 2020 году у Льюиса Хэмилтона.

«Он сейчас самый совершенный гонщик, – сказал Прост в интервью Le Parisien, делясь прогнозами на стартующий в марте чемпионат, – у него есть опыт, за ним стоит очень сильная команда.

Но у Макса Ферстаппена и Шарля Леклера тоже блестящие перспективы. Именно они сейчас – самые опасные соперники для Льюиса».

Француз добавил: «Ферстаппену обязательно надо научиться чуть лучше контролировать свои эмоции. В некоторых моментах видно, что он не может пойти на компромисс. Но когда ему это удается, а машина быстра, опередить его крайне сложно».

Оценивая шансы Renault, которая закончила прошлый сезон на пятой позиции в Кубке конструкторов, Профессор связал главные надежды с Эстебаном Оконом, который вернется в пелотон после года без гонок.

«Понятно, что он не собирался пропускать сезон, но это тоже важный опыт, – отметил Ален. – Все случившееся позволило ему стать взрослее. Многие французские гонщики попадали в похожую ситуацию. В мире становится все больше и больше денег, а здесь [во Франции] – нет».

Напарником Окона в предстоящем сезоне Формулы 1 будет Даниэль Риккардо. Renault покажет макет новой машины в ближайшую среду, 12 февраля. Когда команда продемонстрирует реальный автомобиль для сезона-2020, пока неясно.