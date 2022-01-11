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Формула 1 Новости

Прост допустил, что Хэмилтон полностью выжат

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Четырехкратный чемпион мира нашел доводы уговорить Хэмилтона продолжить борьбу

Прост допустил, что Хэмилтон полностью выжат

Льюис Хэмилтон не появляется на публике с момента, как он спустился с подиума Гран При Абу-Даби в середине декабря прошлого года. Пилот Mercedes явно остался разочарованным решениями дирекции гонки, из-за которых он упустил победу в Гран При и титул в чемпионате Максу Ферстаппену.

Молчание Хэмилтона породило слухи о том, что он может и вовсе завершить карьеру. Официально ничего такого не подтверждалось, но теперь о возможном уходе Хэмилтона высказался даже четырехкратный чемпион мира, спортивный советник команды Alpine Ален Прост.

«Сложно залезть к нему в голову, – цитирует Проста французское издание Le Journal Du Dimanche. – У него есть причины и на то, чтобы продолжить, и на то, чтобы завершить карьеру. После всего случившегося он может быть просто выжат и не в состоянии продолжать выступления, но будет обидно не увидеть его на старте нового сезона.

Я сохраняю надежду, так как у него остаются шансы на завоевание восьмого титула, а новый технический регламент дает шансы на то, что расстановка сил изменится. Надеюсь, что это вызов, который Хэмилтон примет».

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