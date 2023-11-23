Просился ли Льюис в Red Bull? Гонщик опроверг рассказ Хорнера

По ходу короткой паузы между этапами в Лас-Вегасе и Абу-Даби британский таблоид Daily Mail опубликовал интервью с Кристианом Хорнером. Там глава Red Bull Racing среди прочего рассказал, что окружение Льюиса Хэмилтона искало контакты с нынешними чемпионами мира, прощупывая варианты для гонщика на 2024 год.

По словам Хорнера, такие попытки происходили и прежде, а «в последний раз это случилось в начале нынешнего чемпионата. Мы получили запрос, есть ли с нашей стороны какой-то интерес».

По ходу медиа-дня на «Яс-Марине» репортеры поинтересовались у Льюиса, насколько эта история соответствует истине. Семикратный чемпион поделился прямо противоположной версией событий.

«Я не связывался с ними, – сказал он. – Напротив, это Кристиан писал мне. Я специально спросил у всех в нашей команде – но нет, никто не контактировал с ними. А вот они пытались наладить связь».

Хэм продолжил: «Я был дома и нашел свой старый телефон – с прежним номером. Когда я его включил, начали сыпаться многочисленные сообщения. Среди них я увидел одно от Кристиана. Он предлагал мне встретиться и поговорить после завершения сезона.

Я ответил ему уже с нового телефона. Это было сразу после этапа (Льюис не уточнил, какого именно, но по логике речь шла о Лас-Вегасе – прим.ред.). Я увидел его сообщение слишком поздно, отправлено оно было уже довольно давно, за несколько месяцев до этого».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Джампьеро Ламбьезе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Как объяснил пилот Mercedes, Хорнер ничего не написал по поводу того, какие вопросы собирается обсуждать. А сам Льюис в ответе поздравил Red Bull с уверенной победой в чемпионате и выразил надежду, что его команда в сезоне-2024 сможет навязать борьбу «Быкам». Кристиан ответил благодарностью.

«Понятно, что каждому хочется видеть мое имя во всевозможных историях, так как это сразу поднимет волну интереса, – заметил Хэмилтон. – Если ты сам немного отстранен и не слишком внимательно следишь за такими вещами, это может сработать. Им достаточно упомянуть меня».

В конце августа Mercedes объявила о заключении с Льюисом нового двухлетнего контракта. Он выступает за команду с 2013 года и выиграл за это время шесть титулов.

Репортеры спросили, рассказал ли пилот о сообщении от Хорнера своему нынешнему боссу Тото Вольфу.

«Да, конечно, – ответил тот. – Особенно когда вся эта история стала раскручиваться. Я хотел, чтобы в команде всё знали. Люди почему-то думают, что все такие истории непременно содержат негатив».

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Льюис Хэмитон, Mercedes F1 W14, Серхио Перес, Red Bull RB19

Также Льюис признал, что все гонщики в современной Формуле 1 хотели бы выступать за Red Bull. По его словам, RB19 вообще является «машиной, которая доминировала в чемпионате сильнее всего в истории». В то же время, рост результатов Mercedes, к которому он сам имеет прямое отношение, доставляет Хэмилтону большое удовольствие.

В завершении британца спросили, прав ли Хорнер, говоря, что они с Максом Ферстаппеном не смогут ужиться в одной команде.

«Я бы с удовольствием выступал с Максом на одинаковой технике, – ответил Хэмилтон. – Это было бы замечательно. Вот только мне не кажется, что он захочет видеть меня своим напарником».