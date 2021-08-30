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Формула 1 Новость

Просьба сравнить Мазепина с Петровым поставила их инженера в тупик

Автор:
, Ответственный редактор

Айао Комацу, работавший с двумя российскими пилотами Ф1, назвал их совершенно противоположными по характеру и подходу к работе

Просьба сравнить Мазепина с Петровым поставила их инженера в тупик

В сезоне-2011, который стал для Виталия Петрова самым успешным в Ф1 и принес пилоту из Выборга подиум Гран При Австралии, его гоночным инженером в Lotus Renault работал Айао Комацу.

Сейчас японский специалист возглавляет инженерную бригаду Haas, в составе которой свой дебютный сезон проводит Никита Мазепин. 

Удивительно, но просьба сравнить двух россиян во время эксклюзивного интервью для читателей Motorsport.com оказалась для Айао непростой задачей.

«Они совсем разные, просто категорически, – объяснил он. – Если бы вы спросили меня, что между ними общего, я бы, пожалуй, даже не смог ответить. Совершенно противоположные характеры»

Он продолжил: «Если говорить о Виталии, то в первую очередь я всегда вспоминаю его реакцию. Она была просто невероятной. Именно она позволяла ему там здорово стартовать и так сильно проводить первый круг в гонках. Скажу откровенно, я никогда не видел у гонщиков настолько хорошей реакции. 

Если говорить о понимании технических тонкостей работы машины, этот момент нельзя назвать сильной стороной Виталия. Наверное, так сложилось из-за особенностей начала его карьеры (Петров никогда не выступал в картинге, а в юные годы вместо формульных серий стартовал в ралли, – прим.ред.). 

Но невероятная реакция позволяла ему с лихвой компенсировать это. Можно сказать, что он полагался на свои данные от природы физические возможности. 

Если говорить о Никите, то у него тоже есть природное чувство машины. Наверное, в этом они похожи. Но во всем остальном – просто совершенно разные».

Полный текст эксклюзивного интервью с главным гоночным инженером Haas Айао Комацу мы опубликуем в ближайшее время.

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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