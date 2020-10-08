Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Феттель в очках

Набрав лишь одно очко в четырех последних гонках, Себастьян Феттель выдал худшую серию в карьере с 2008 года. Немец и сам не едет, и машина не везет, и тактика работает скорее против него, чем за. Но на родине дела Себа должны пойти чуть получше.

Во-первых, Феттель – один из редких пилотов с опытом выступления на «Нюрбургринге». Причем с опытом удачным. Во-вторых, мы ждем от Ferrari подвижек по части техники.

В Сочи уже были испытаны обновки, которые Шарль Леклер счел достаточно удачными. А в Германии у команды должно появиться новое днище, как сообщают источники – оно сделает машину стабильнее, что пойдет на руку Феттелю и его стилю пилотажа.

В общем, есть все шансы, что с новым днищем Себ перестанет пробивать дно. По крайней мере, на не слишком ориентированном на моторы «Нюрбургринге».

Кими Райкконен, Lotus F1, Джо Робинсон, механик Red Bull, Себастьян Феттель, Red Bull Racing, Ромен Грожан, Lotus F1 Фото: Sutton Images

Ферстаппен в топ-2

После бодрого начала сезона голландец не удержал былых высот. Точнее, болид перестал давать крылья, чтобы держать высоту. Второе место в Сочи – лишь везение со штрафом Хэмилтона. Пропустив Боттаса на старте, Макс уже не был опасен для Mercedes.

Однако, есть ощущение, что в Германии дела пойдут получше. Последние этапы были требовательны к мощности моторов, а сочинскую трассу и вовсе как будто инженер Mercedes проектировал. С «Нюрбургрингом» ситуация иная.

Прямая тут не слишком длинна, а темповая вторая половина трассы сильно зависит от традиционно блестящей у Red Bull аэродинамики. Плюс ожидаемые погодные факторы – туман и дождь – должны играть на руку рискованному и агрессивному стилю езды Ферстаппена. Так что на этот раз он должен если не побеждать, то всерьез за победу бороться.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Риккардо на подиуме

Сириль Абитбуль уже два с лишним месяца ходит по краю тату-салона, но никак туда не зайдет. Но у Дэна Риккардо в Германии должен быть хороший шанс его туда загнать.

Понятно, что история семилетней давности в нынешней Ф1 – окаменелость эпохи динозавров. Но последний Гран При в Нюрбурге на подиуме завершили аж две машины из Энстоуна (кстати, оба их пилота до сих пор в пелотоне).

Однако, ставку на Риккардо мы делаем вовсе не поэтому. Дэн был в секунде от подиума на в чем-то схожем с «Нюрбургрингом» «Сильверстоуне», а с тех пор Renault продолжает прибавлять. Плюс сложные погодные условия и высокая техничность трассы повышает требования к пилотам – а тут среди середняков австралийцу нет равных.

Чтобы иметь шансы ворваться-таки в тройку, Риккардо надо ждать фейла от Ферстаппена или кого-то из Mercedes. Благо, у одного часто ломается машина, а другие в последнее время развлекаются всевозможными штрафами.

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Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Williams в топ-11

В этом сезоне болиды из Гроува уже трижды оказывались на грани очковой зоны, но до сих пор ни одного балла не взяли. Предсказуемо, что наилучшие шансы у худшей машины чемпионата появляются в самых безумных гонках. Есть шансы, что в Германии у нас будет еще одна.

Малознакомая трасса и прогноз погоды позволяют надеяться на очередную феерию внезапностей. А значит, Williams вновь получит не шанс, но шансик. И кто знает, может на этот раз они сделают еще шаг вверх – все-таки сезонов без очков в истории команды еще не было.

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Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Квят без очков

Даниил Квят остается в чемпионате худшим среди тех, кто не выступает в одной их трех команд-аутсайдеров. По сути, единственным конкурентом Даниила выглядит Себастьян Феттель, но есть ощущение, что и эту борьбу россиянин проиграет.

На смену удобным AlphaTauri этапам, где Квят взял 12 из 14 своих очков, идут трассы больше рассчитанные на скоростные повороты и техничность. Обычно, Даниил с ними не очень дружен.

Да простят меня российские фанаты Ф1, но в Нюрбурге Квят будет в лучшем случае 14-м в очереди за очками. И если не случится масштабной заварушки, рассчитывать на баллы Даниилу не придется. А значит он так и останется в чемпионате 14-м – то ли самым нищим в среднем классе, то ли самым богатым среди нищеты.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на «Нюрбургринге»