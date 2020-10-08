Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 впервые за семь лет приезжает на «Нюрбургринг», но Иван Матушкин и в такой ситуации не боится давать рискованные прогнозы
Феттель в очках
Набрав лишь одно очко в четырех последних гонках, Себастьян Феттель выдал худшую серию в карьере с 2008 года. Немец и сам не едет, и машина не везет, и тактика работает скорее против него, чем за. Но на родине дела Себа должны пойти чуть получше.
Во-первых, Феттель – один из редких пилотов с опытом выступления на «Нюрбургринге». Причем с опытом удачным. Во-вторых, мы ждем от Ferrari подвижек по части техники.
В Сочи уже были испытаны обновки, которые Шарль Леклер счел достаточно удачными. А в Германии у команды должно появиться новое днище, как сообщают источники – оно сделает машину стабильнее, что пойдет на руку Феттелю и его стилю пилотажа.
В общем, есть все шансы, что с новым днищем Себ перестанет пробивать дно. По крайней мере, на не слишком ориентированном на моторы «Нюрбургринге».
Читайте также:
Кими Райкконен, Lotus F1, Джо Робинсон, механик Red Bull, Себастьян Феттель, Red Bull Racing, Ромен Грожан, Lotus F1
Фото: Sutton Images
Ферстаппен в топ-2
После бодрого начала сезона голландец не удержал былых высот. Точнее, болид перестал давать крылья, чтобы держать высоту. Второе место в Сочи – лишь везение со штрафом Хэмилтона. Пропустив Боттаса на старте, Макс уже не был опасен для Mercedes.
Однако, есть ощущение, что в Германии дела пойдут получше. Последние этапы были требовательны к мощности моторов, а сочинскую трассу и вовсе как будто инженер Mercedes проектировал. С «Нюрбургрингом» ситуация иная.
Прямая тут не слишком длинна, а темповая вторая половина трассы сильно зависит от традиционно блестящей у Red Bull аэродинамики. Плюс ожидаемые погодные факторы – туман и дождь – должны играть на руку рискованному и агрессивному стилю езды Ферстаппена. Так что на этот раз он должен если не побеждать, то всерьез за победу бороться.
Читайте также:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Риккардо на подиуме
Сириль Абитбуль уже два с лишним месяца ходит по краю тату-салона, но никак туда не зайдет. Но у Дэна Риккардо в Германии должен быть хороший шанс его туда загнать.
Понятно, что история семилетней давности в нынешней Ф1 – окаменелость эпохи динозавров. Но последний Гран При в Нюрбурге на подиуме завершили аж две машины из Энстоуна (кстати, оба их пилота до сих пор в пелотоне).
Однако, ставку на Риккардо мы делаем вовсе не поэтому. Дэн был в секунде от подиума на в чем-то схожем с «Нюрбургрингом» «Сильверстоуне», а с тех пор Renault продолжает прибавлять. Плюс сложные погодные условия и высокая техничность трассы повышает требования к пилотам – а тут среди середняков австралийцу нет равных.
Чтобы иметь шансы ворваться-таки в тройку, Риккардо надо ждать фейла от Ферстаппена или кого-то из Mercedes. Благо, у одного часто ломается машина, а другие в последнее время развлекаются всевозможными штрафами.
Читайте также:
Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Williams в топ-11
В этом сезоне болиды из Гроува уже трижды оказывались на грани очковой зоны, но до сих пор ни одного балла не взяли. Предсказуемо, что наилучшие шансы у худшей машины чемпионата появляются в самых безумных гонках. Есть шансы, что в Германии у нас будет еще одна.
Малознакомая трасса и прогноз погоды позволяют надеяться на очередную феерию внезапностей. А значит, Williams вновь получит не шанс, но шансик. И кто знает, может на этот раз они сделают еще шаг вверх – все-таки сезонов без очков в истории команды еще не было.
Читайте также:
Джордж Расселл, Williams FW43
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Квят без очков
Даниил Квят остается в чемпионате худшим среди тех, кто не выступает в одной их трех команд-аутсайдеров. По сути, единственным конкурентом Даниила выглядит Себастьян Феттель, но есть ощущение, что и эту борьбу россиянин проиграет.
На смену удобным AlphaTauri этапам, где Квят взял 12 из 14 своих очков, идут трассы больше рассчитанные на скоростные повороты и техничность. Обычно, Даниил с ними не очень дружен.
Да простят меня российские фанаты Ф1, но в Нюрбурге Квят будет в лучшем случае 14-м в очереди за очками. И если не случится масштабной заварушки, рассчитывать на баллы Даниилу не придется. А значит он так и останется в чемпионате 14-м – то ли самым нищим в среднем классе, то ли самым богатым среди нищеты.
Читайте также:
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на «Нюрбургринге»
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|3
|0
|1
|1
|18,3
|
Ромен Грожан (Haas)
|1
|0
|0
|3
|15
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|4
|0
|1
|1
|9,25
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|9
|5
|0
|2
|5,1
|
Серхио Перес (Racing Point)
|2
|0
|0
|8
|2
|
Даниэль Риккардо (Renault)
|2
|0
|0
|12
|0
|Валттери Боттас (Mercedes)
|1
|0
|0
|16
|0
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля Билеты
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Даниэль Риккардо
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин