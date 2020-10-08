Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
18 Часов
:
39 Минут
:
53 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
64 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Билеты
Поделились
Комментарии
Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Автор:
, редактор

Формула 1 впервые за семь лет приезжает на «Нюрбургринг», но Иван Матушкин и в такой ситуации не боится давать рискованные прогнозы

Феттель в очках

Набрав лишь одно очко в четырех последних гонках, Себастьян Феттель выдал худшую серию в карьере с 2008 года. Немец и сам не едет, и машина не везет, и тактика работает скорее против него, чем за. Но на родине дела Себа должны пойти чуть получше.

Во-первых, Феттель – один из редких пилотов с опытом выступления на «Нюрбургринге». Причем с опытом удачным. Во-вторых, мы ждем от Ferrari подвижек по части техники.

В Сочи уже были испытаны обновки, которые Шарль Леклер счел достаточно удачными. А в Германии у команды должно появиться новое днище, как сообщают источники – оно сделает машину стабильнее, что пойдет на руку Феттелю и его стилю пилотажа.

В общем, есть все шансы, что с новым днищем Себ перестанет пробивать дно. По крайней мере, на не слишком ориентированном на моторы «Нюрбургринге».

Читайте также:

Кими Райкконен, Lotus F1, Джо Робинсон, механик Red Bull, Себастьян Феттель, Red Bull Racing, Ромен Грожан, Lotus F1

Кими Райкконен, Lotus F1, Джо Робинсон, механик Red Bull, Себастьян Феттель, Red Bull Racing, Ромен Грожан, Lotus F1

Фото: Sutton Images

Ферстаппен в топ-2

После бодрого начала сезона голландец не удержал былых высот. Точнее, болид перестал давать крылья, чтобы держать высоту. Второе место в Сочи – лишь везение со штрафом Хэмилтона. Пропустив Боттаса на старте, Макс уже не был опасен для Mercedes. 

Однако, есть ощущение, что в Германии дела пойдут получше. Последние этапы были требовательны к мощности моторов, а сочинскую трассу и вовсе как будто инженер Mercedes проектировал. С «Нюрбургрингом» ситуация иная.

Прямая тут не слишком длинна, а темповая вторая половина трассы сильно зависит от традиционно блестящей у Red Bull аэродинамики. Плюс ожидаемые погодные факторы – туман и дождь – должны играть на руку рискованному и агрессивному стилю езды Ферстаппена. Так что на этот раз он должен если не побеждать, то всерьез за победу бороться.

Читайте также:

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Риккардо на подиуме

Сириль Абитбуль уже два с лишним месяца ходит по краю тату-салона, но никак туда не зайдет. Но у Дэна Риккардо в Германии должен быть хороший шанс его туда загнать. 

Понятно, что история семилетней давности в нынешней Ф1 – окаменелость эпохи динозавров. Но последний Гран При в Нюрбурге на подиуме завершили аж две машины из Энстоуна (кстати, оба их пилота до сих пор в пелотоне). 

Однако, ставку на Риккардо мы делаем вовсе не поэтому. Дэн был в секунде от подиума на в чем-то схожем с «Нюрбургрингом» «Сильверстоуне», а с тех пор Renault продолжает прибавлять. Плюс сложные погодные условия и высокая техничность трассы повышает требования к пилотам – а тут среди середняков австралийцу нет равных.

Чтобы иметь шансы ворваться-таки в тройку, Риккардо надо ждать фейла от Ферстаппена или кого-то из Mercedes. Благо, у одного часто ломается машина, а другие в последнее время развлекаются всевозможными штрафами.

Читайте также:

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Williams в топ-11

В этом сезоне болиды из Гроува уже трижды оказывались на грани очковой зоны, но до сих пор ни одного балла не взяли. Предсказуемо, что наилучшие шансы у худшей машины чемпионата появляются в самых безумных гонках. Есть шансы, что в Германии у нас будет еще одна.

Малознакомая трасса и прогноз погоды позволяют надеяться на очередную феерию внезапностей. А значит, Williams вновь получит не шанс, но шансик. И кто знает, может на этот раз они сделают еще шаг вверх – все-таки сезонов без очков в истории команды еще не было.

Читайте также:

Джордж Расселл, Williams FW43

Джордж Расселл, Williams FW43

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Квят без очков

Даниил Квят остается в чемпионате худшим среди тех, кто не выступает в одной их трех команд-аутсайдеров. По сути, единственным конкурентом Даниила выглядит Себастьян Феттель, но есть ощущение, что и эту борьбу россиянин проиграет. 

На смену удобным AlphaTauri этапам, где Квят взял 12 из 14 своих очков, идут трассы больше рассчитанные на скоростные повороты и техничность. Обычно, Даниил с ними не очень дружен. 

Да простят меня российские фанаты Ф1, но в Нюрбурге Квят будет в лучшем случае 14-м в очереди за очками. И если не случится масштабной заварушки, рассчитывать на баллы Даниилу не придется. А значит он так и останется в чемпионате 14-м – то ли самым нищим в среднем классе, то ли самым богатым среди нищеты.

Читайте также:

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на «Нюрбургринге»

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Себастьян Феттель (Ferrari) 3 0 1 1 18,3

Ромен Грожан (Haas)

 1 0 0 3 15
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 4 0 1 1 9,25

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 9 5 0 2 5,1

Серхио Перес (Racing Point)

 2 0 0 8 2

Даниэль Риккардо (Renault)

 2 0 0 12 0
Валттери Боттас (Mercedes) 1 0 0 16 0
Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

Предыдущая новость

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля Билеты
Пилоты Себастьян Феттель , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Даниэль Риккардо
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda
Формула 1 Формула 1 / Новость

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda

Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas

У Хэмилтона появилась новая машина мечты
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Хэмилтона появилась новая машина мечты

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Йос Ферстаппен: Red Bull пора дать Максу чемпионскую машину
Формула 1 Формула 1 / Новость

Йос Ферстаппен: Red Bull пора дать Максу чемпионскую машину

У Ferrari хорошие новости: найдены удачные настройки задней подвески
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Ferrari хорошие новости: найдены удачные настройки задней подвески

Самое важное:

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas

Йос Ферстаппен: Red Bull пора дать Максу чемпионскую машину
Формула 1 Формула 1 / Новость

Йос Ферстаппен: Red Bull пора дать Максу чемпионскую машину

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

2
Формула 1

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

50мин
3
Формула 1

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda

4
Формула 1

Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas

5
Формула 1

У Хэмилтона появилась новая машина мечты

Самое важное:

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году
Формула 1

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas
Формула 1

Штайнер назвал критерии для выбора пилотов Haas

Йос Ферстаппен: Red Bull пора дать Максу чемпионскую машину
Формула 1

Йос Ферстаппен: Red Bull пора дать Максу чемпионскую машину

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda
Формула 1

Абитбуль призвал Формулу 1 изменить моторы из-за ухода Honda

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.