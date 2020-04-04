Промоутеры Гран При Ф1 попросили у чемпионата скидки
Промоутеры считают, что в Liberty Media должны учесть ситуацию, в которую попали устроители Гран При из-за коронавируса
Формула 1 может лишиться не только денег, которые должны были заплатить чемпионату организаторы отмененных Гран При, но и части поступлений от владельцев трасс, где гонки все же состоятся. Как пишет британское издание Independent, по крайней мере, промоутеры некоторых гонок намерены требовать от Liberty Media снижения отчислений с их стороны.
«Им придется согласиться на меньшие отчисления, если они не хотят, чтобы бы мы разорились, – цитирует издание одного из промоутеров, который предпочел остаться неизвестным. – Например, мы оплачиваем сотни автобусов для организации Гран При. Мы привлекаем сотни офицеров полиции.
Мы заключили контракты на постройку временных трибун, эти соглашения подписываются за шесть-восемь месяцев, а само строительство начинается за 60-90 дней до старта Гран При. За полтора месяца до старта гонки мы уже тратим более миллиона евро на подготовку.
И большинство билетов продается именно в это время года. Люди планируют свои отпуска заранее. Около 80% бронирует билеты за четыре месяца», – таким образом, высоки шансы, что на трассе не удастся собрать такое же количество зрителей, как в обычный год.
Другой анонимный собеседник издания пожаловался на то, что даже отмена Гран При Австралии неизбежно приведет к финансовым потерям на других этапах.
«Стоит также учесть, что промоутеры ряда гонок зависят от того, как стартует сезон, – говорит собеседник издания. – Внимание людей притягивает в первую очередь первая гонка. И Австралия всегда много делает, чтобы сезон классно стартовал. А если людей сразу не заинтересовать, то теряется и интерес к последующим этапам».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Промоутеры Гран При Ф1 попросили у чемпионата скидки
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