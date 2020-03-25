Босс ГП Канады назвал день, когда решится судьба гонки
В Монреале все еще надеются провести гонку Формулы 1 в срок в июне этого года. Но до момента принятия окончательного решения должно пройти еще несколько недель
Формула 1 продолжает отменять или переносить один этап за другим. Пока ближайшая гонка, не менявшая дату проведения – Гран При Канады, который запланирован на середину июня.
Промоутер этапа Франсуа Дюмонтье на днях допустил перенос или отмену и этого этапа, но выразил надежду, что до этого не дойдет.
«Как вы можете себе представить, я нахожусь в постоянном контакте с представителями Формулы 1, городскими властями и правительством, –заявил Дюмонтье Motorsport.com. – Пока мы ориентируемся на изначальную дату 14 июня. Мы настроены оптимистично, но надо быть реалистами. У нас в запасе есть несколько недель, прежде чем мы начнем работы на трассе.
Время принимать окончательное решение наступит на следующий день после Пасхи (в Канаде это 12 апреля – прим. ред.). И если понадобится, мы все обсудим с руководством чемпионата. Так что у нас в запасе еще три недели. Надеемся стать первой гонкой этого сезона, но конечно, прорабатываем и другие сценарии.
Если примем решение о переносе, то я пока не знаю, о каких датах может идти речь. Но из-за нашего климата позднее середины октября провести гонку будет уже невозможно. Худшим вариантом будет не проводить этап вовсе. Но я понимаю, что в Формуле 1 смотрят на общую ситуацию во всем мире. Что же, в таком случае станем готовиться к 2021 году».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Канады Билеты
|Автор
|Сергей Иванов
Босс ГП Канады назвал день, когда решится судьба гонки
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