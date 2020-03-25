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Формула 1 / Гран При Азербайджана / Новость

Промоутер ГП в Баку: Перенесли гонку, чтобы не терять деньги

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Промоутер ГП в Баку: Перенесли гонку, чтобы не терять деньги
Автор:
, Редактор
25 мар. 2020 г., 11:36

В Баку объяснили логику решения о переносе этапа Формулы 1

Гонка Формулы 1 в столице Азербайджана стала последним из перенесенных этапов этого года. Решение было принято 23 марта, более чем за два месяца до старта Гран При.

Генеральный директор уличной трассы Ариф Рахимов связал такое решение с нежеланием оказаться на месте промоутеров Гран При Австралии, который отменили за два часа до старта первой тренировки.

«Никто из промоутеров этапов не должен оказываться в такой ситуации, как наши коллеги в Австралии, – заявил Рахимов изданию Racer.com. – Так что мне очень жаль, что это произошло с Энди Уэсткоттом и его командой. Для него это, должно быть, была просто катастрофа. В Австралии, как и у нас, временная трасса. Думаю, они потратили много времени, денег и сил, чтобы ее подготовить. Сейчас никто из промоутеров не хотел бы оказаться на их месте.

Конечно, нам тоже нелегко переносить гонку. Но такое решение выглядит логичнее на фоне произошедшего в Австралии. Мы всегда созваниваемся перед тем, как начинать работы на трассе. Нам важно убедиться, что эти расходы не будут напрасными. Было бы ужасно потратить весь бюджет на постройку трассы, если гонка не состоится.

Так что, нашим дедлайном была середина марта. Мы даже перенесли его еще на неделю. Откладывать начало строительства дальше было невозможно. Иначе мы бы уже начали тратить деньги».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана Билеты
Автор Сергей Иванов

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