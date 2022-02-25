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В пятницу стало известно, что Ф1 отказалась от проведения Гран При России «в нынешних обстоятельствах». Заявление промоутерской компании «Росгонки», которая занимается организацией этапа, разъясняет позицию боссов чемпионата.

В документе сказано: «Согласно официальному заявлению Формулы 1 от 25.02.2022 г., в связи со сложившейся в мировом сообществе внешнеполитической ситуацией руководством Международной автомобильной федерацией (FIA) принято решение приостановить подготовку к этапу чемпионата мира Формулы 1 в России, запланированному ранее на сентябрь 2022 года в г. Сочи ввиду невозможности его проведения при актуальных обстоятельствах.

Действие договора между официальным промоутером Гран-при России АНО "Росгонки" и Формулой 1 приостановлено по форс мажорным обстоятельствам. Приобретенные билеты не аннулируются – сдавать их сейчас нет необходимости, так как остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки.

АНО "Росгонки" продолжает свою работу в штатном режиме, предоставляя услуги для гостей "Сочи Автодрома", а также организовывая и проводя автоспортивные и иные соревнования федерального, регионального и городского уровня в рамках утвержденного календаря мероприятий».

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