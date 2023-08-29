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«Промолчу, чтобы не делать вам заголовки». Гонка в Зандфорте разочаровала Норриса

Ландо стартовал вторым, но после множества событий добрался до финише только на седьмой позиции

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Ландо Норрис, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Ландо Норрис стал одним из тех, кто не сразу поехал за промежуточными шинами, когда после старта голландской гонки начался дождь. Это даже позволило пилоту McLaren в четвертый раз за карьеру возглавить пелотон, но после визита на пит-лейн в конце третьего круга он откатился во второй десяток. 

И хотя обратный переход на слики был уже своевременным, это не сильно исправило ситуацию – в дебюте британец потерял слишком много времени, так что всю гонку боролся лишь в конце первой десятки. В итоге он заработал намного меньше очков, чем позволял старт с первого ряда в случае более успешных тактических действий. 

«Не хочу даже говорить обо всем этом, иначе вы обязательно вынесите мои слова в заголовок, так как они будут очень плохими, – сказал Ландо, отвечая на вопрос Motorsport.com об эмоциях от гонки. – Ясно, что мы поступили неправильно. Разумеется, все это надо будет обсудить. В этот сезоне у нас серьезные цели, но сегодня мы потеряли много позиций и много важных очков. 

Во второй части гонки что-то удалось отыграть, а финальный пит-стоп [после начала второго дождя] мы вообще провели едва ли не первыми. Это позволило подняться по выше и побороться с Джорджем [Расселлом]. Но начало было намного хуже».

Поединок с пилотом Mercedes на финальных кругах привел к тому, что тот проколол колесо и откатился назад, тогда как Норрис смог поехать дальше. 

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Глава McLaren Андреа Стелла согласился, что ситуация в Зандфорте показала недостаточную эффективность взаимодействия между гонщиками и мостиком. 

«В тот момент было два варианта действий – или пытаться продолжать гонку на сликах, или переходить на промежуточные, – сказал итальянец о событиях первых минут. – Лучшим их них был… Я бы сказал, что самый рискованный: сразу ехать на пит-лейн, как Перес, Чжоу и Гасли. Но сделать такой шаг было проще тем, кому нечего терять. 

На втором круге, когда уже было достаточно информации, стало ясно, что нужно заезжать. Именно так поступил Ферстаппен. Но мы в тот момент все еще колебались по поводу Ландо – и сменили ему шины только на следующем круге, из-за чего потеряли много времени.

Нам надо внимательно разобрать, как в той ситуации шел обмен мнениями: с одной стороны, пилот находится на трассе и может оценивать ситуацию, с другой – важно понять, что именно мы говорили ему и почему отложили смену шин».

Помимо прочего, Норрис признал, что темп McLaren по сравнению с субботой был в гонке уже не столь хорош: «Должен сказать, нам не хватало скорости. Мы уступали и Aston, и Mercedes – и ехали уже совсем не так быстро, как в квалификации. 

Команда делает все возможное, чтобы продолжать движение вперед, но в этот раз было очевидно: нам не хватает темпа».

Другой гонщик McLaren Оскар Пастри оставался на сликах по ходу первого дождя – он в итоге финишировал на девятой позиции.  

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Дополнительная информация: Адам Купер

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