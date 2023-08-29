«Промолчу, чтобы не делать вам заголовки». Гонка в Зандфорте разочаровала Норриса
Ландо стартовал вторым, но после множества событий добрался до финише только на седьмой позиции
Ландо Норрис стал одним из тех, кто не сразу поехал за промежуточными шинами, когда после старта голландской гонки начался дождь. Это даже позволило пилоту McLaren в четвертый раз за карьеру возглавить пелотон, но после визита на пит-лейн в конце третьего круга он откатился во второй десяток.
И хотя обратный переход на слики был уже своевременным, это не сильно исправило ситуацию – в дебюте британец потерял слишком много времени, так что всю гонку боролся лишь в конце первой десятки. В итоге он заработал намного меньше очков, чем позволял старт с первого ряда в случае более успешных тактических действий.
«Не хочу даже говорить обо всем этом, иначе вы обязательно вынесите мои слова в заголовок, так как они будут очень плохими, – сказал Ландо, отвечая на вопрос Motorsport.com об эмоциях от гонки. – Ясно, что мы поступили неправильно. Разумеется, все это надо будет обсудить. В этот сезоне у нас серьезные цели, но сегодня мы потеряли много позиций и много важных очков.
Во второй части гонки что-то удалось отыграть, а финальный пит-стоп [после начала второго дождя] мы вообще провели едва ли не первыми. Это позволило подняться по выше и побороться с Джорджем [Расселлом]. Но начало было намного хуже».
Поединок с пилотом Mercedes на финальных кругах привел к тому, что тот проколол колесо и откатился назад, тогда как Норрис смог поехать дальше.
Оскар Пиастри, McLaren, Ландо Норрис, McLaren
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Глава McLaren Андреа Стелла согласился, что ситуация в Зандфорте показала недостаточную эффективность взаимодействия между гонщиками и мостиком.
«В тот момент было два варианта действий – или пытаться продолжать гонку на сликах, или переходить на промежуточные, – сказал итальянец о событиях первых минут. – Лучшим их них был… Я бы сказал, что самый рискованный: сразу ехать на пит-лейн, как Перес, Чжоу и Гасли. Но сделать такой шаг было проще тем, кому нечего терять.
На втором круге, когда уже было достаточно информации, стало ясно, что нужно заезжать. Именно так поступил Ферстаппен. Но мы в тот момент все еще колебались по поводу Ландо – и сменили ему шины только на следующем круге, из-за чего потеряли много времени.
Нам надо внимательно разобрать, как в той ситуации шел обмен мнениями: с одной стороны, пилот находится на трассе и может оценивать ситуацию, с другой – важно понять, что именно мы говорили ему и почему отложили смену шин».
Помимо прочего, Норрис признал, что темп McLaren по сравнению с субботой был в гонке уже не столь хорош: «Должен сказать, нам не хватало скорости. Мы уступали и Aston, и Mercedes – и ехали уже совсем не так быстро, как в квалификации.
Команда делает все возможное, чтобы продолжать движение вперед, но в этот раз было очевидно: нам не хватает темпа».
Другой гонщик McLaren Оскар Пастри оставался на сликах по ходу первого дождя – он в итоге финишировал на девятой позиции.
Дополнительная информация: Адам Купер
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