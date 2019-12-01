Производители моторов для Ф1 поддержали план частичной заморозки

Глобальные перемены в регламенте, которые вступят в силу в Формуле 1 с 2021 года, касаются почти исключительно шасси, тогда как гибридные двигатели, используемые в чемпионате с 2014-го, останутся практически неизменными.

Четыре производителя чемпионата мира – Mercedes, Ferrari, Honda и Renault – совместными усилиями смогли добиться отмены планов, которые предусматривали отказ от мотор-генератора MGU-H. Этот шаг был направлен на упрощение и удешевление конструкции ради привлечения новых поставщиков, но желающих так и не нашлось.

По мнению главы Ferrari Маттиа Бинотто, сложившаяся ситуация приведет к тому, что разница между разными моторами станет еще меньше.

«Появятся дополнительные ограничения, из-за которых, по нашему мнению, не будет необходимости в таких доработках, какие мы ведем сейчас, – сказал он в Абу-Даби. – Более того, есть даже варианты частичной заморозки.

На самом деле, мы сами уже отказались от работ по ряду направлений, где возможны лишь крайне незначительные улучшения.

Если начать заморозку и сократить активность на стендах, это будет позитивно с точки зрения стабильности. По этой причине мы убеждены, что характеристики [разных моторов] будут сближаться. Это уже происходит и, мы убеждены, будет проходить при следующих правилах».

У Mercedes и Renault сейчас долгосрочные контракты с командами, а вот Honda недавно продлила соглашение с Red Bull всего на год, чтобы за это время определиться с дальнейшими планами.

Технический директор японцев в Ф1 Тойохару Танабе рассказал Motorsport.com, комментируя планы по заморозке технических требований к силовым установкам: «Нам бы хотелось этого. Но так как мы сами запускали программу чуть позже остальных, сейчас им уже сложнее прибавлять – именно потому Маттиа и говорит подобные слова. Мы же по-прежнему учимся и прибавляем.

Кроме того, важно сокращать расходы. Honda тратит очень много, как и другие производители, но мы нацелены удешевить наши моторы.

Какие-то узлы определенно могут остаться такими же, как сейчас».

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В Mercedes и Renault согласны с тем, что разница между производителями действительно сокращается, но иначе оценивают возможное развитие этой истории.

«Вы увидите, что в долгосрочной перспективе возможности двигателей выравняются, – сказал гоночный босс Mercedes Тото Вольф. – Думаю, мы уже видели результаты, выпадающие из общей картины. Были очень хорошие гонки Ferrari, в Renault смогли сделать значительный шаг вперед и подтянуться к нам.

Все это, я думаю, как и в любой индустрии позволяет заключить, что со временем прогресс несколько замедляется. Прибавки обычно становятся все меньше, и я думаю, здесь будет так же».

Гоночный руководитель Renault Сириль Абитбуль добавил: «Инноваций по-прежнему невероятно много. Жаль, что нет возможности рассказать об этом в деталях, так как это интеллектуальная собственность, которая завязана на инвестиции.

У наших инженеров множество идей, и это замечательно. К нам приходит множество молодых ребят прямо из университета. Они не всегда являются страстными поклонниками Ф1, но я уверяю вас – они страстно увлечены тем, чем занимаются в области внутреннего сгорания и силовых установок».