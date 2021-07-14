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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Мазепин накосячит, Норрис обгонит Переса. Прогнозы на ГП Британии

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Делимся ожиданиями от этапа на Сильверстоуне

Мазепин накосячит, Норрис обгонит Переса. Прогнозы на ГП Британии

Леклер в топ-5

Шарль ни разу не финишировал в Сильверстоуне вне топ-4. Дважды он оказывался на подиуме, а в 2018-м затащил Sauber в третий сегмент, но не добрался до финиша в гонке. 

На британской трассе неожиданно хороша была даже хромая прошлогодняя Ferrari, так что от нынешней мы вправе ждать как минимум не меньшей скорости. 

Леклер уже три этапа не поднимался выше седьмого места и почти потерял лидерство во внутренней дуэли Ferrari. Но на руку Карлосу Сайнсу играли то стартовая авария Шарля, то собственная альтернативная тактика. 

Однако сейчас у Леклера будет приятная и удобная трасса. А также задача доказать свой статус в Маранелло. И скорее всего, Шарль с ней справится.

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Мазепин накосячит

Никита крайне успешно (для своего опыта, уровня и положения в чемпионате) провел этапы на городских трассах в Монако и Баку. В Шпильберге он сбросил скорость, но обошелся почти без проблем с контролем над болидом. Однако долго так продолжаться не может.

Видимая стабильность Мазепина явно была достигнута за счет сброса скорости и снижения рисков. Вот только Гюнтеру Штайнеру нужен пилот, который не только держится в пределах трассы, но и способен ехать по ней сколько-то быстро. А значит, когда цель обретения стабильности достигнута, Никите должны поставить задачу наращивать темп.

Не знаю, рискнет ли Haas дать такое задание в Сильверстоуне. Но британская трасса идеально подходит как для обучения в сложнейших условиях, так и для вылета в гравий. Учитывая общую прижимную силу Haas и склонности самого Мазепина, более вероятным кажется второй вариант.

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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Окон вернется в очки

Катастрофическая серия Эстебана насчитывает четыре подряд Гран При без очков, да еще и с жуткими провалами в квалификациях. Сразу после подписания нового трехлетнего контракта с Alpine Окон просто расклеился. Француз уже отстает от Фернандо Алонсо в чемпионате и рискует стать очередной жертвой испанского пожирателя напарников. Но не в Сильверстоуне.

Во-первых, Эстебан любит эту трассу. Подтверждение тому – четыре финиша в топ-8 в четырех проведенных Оконом гонках в Сильверстоуне. 

В прошлом году Renault в Британии смотрелась весьма недурно. И хотя в этом сезоне команда сделала шаг назад, четыре подряд очковых финиша Алонсо говорят – попадать в топ-10 на Alpine вполне реально. А значит, и Окону пора снова это сделать.

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Фото: Alessio Morgese

Норрис обойдет Переса

Ландо продолжает неравный бой за третье место в чемпионате. Несмотря на то, что возможности машины позволяют британцу быть максимум пятым, сейчас он отстает от третьей строчки всего на три очка. И имеет все шансы исправить ситуацию уже в Сильверстоуне.

Чеко никогда не был особо хорош в Сильверстоуне и не заезжал там выше шестого места. В этом году его успехи приходится совсем не на трассы с быстрыми поворотами. Вероятно, дело в сложности управления Red Bull, а Сильверстоун – просто квинтэссенция трассы со скоростными поворотами. Так что мы вправе ждать от Переса неудачи.

В свою очередь, Норрис был хорош в Шпильберге и Имоле, а McLaren заточена именно под быстрые повороты. Так что у Ландо есть все шансы даже на подиум. А вот Пересу и место в топ-5 будет за радость. 

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Фото: Erik Junius

Расселл откатится назад

Если в сказке Джорджа Расселла и будет счастливый конец, то не сейчас. Два блестящих шансах набрать таки первые очки за Williams завершились неудачами. А в Британии такой возможности у Джорджа быть не должно. 

Williams-2021 явно заточен под трассы с длинными прямыми. Хорошо бы, чтобы ничего кроме прямых вообще не было. Но Сильверстоун – совсем не та трасса. 

Так что на этой неделе Расселл вместо борьбы за Q3, скорее вернется к борьбе за Q2. А побороться за очки сможет только при невероятно благоприятном стечении обстоятельств, вроде схода штук пяти более быстрых машин.

Результаты выступлений пилотов Формулы 1 в Сильверстоуне

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 15 0 7 1 18
Макс Ферстаппен (Red Bull) 7 2 1 1 11,8
Шарль Леклер (Ferrari) 4 1 0 3 10,5
Валттери Боттас (Mercedes) 9 0 0 2 10,1
Кими Райкконен (Alfa Romeo) 19 2 1 1 9,6
Себастьян Феттель (Aston Martin) 14 2 2 1 8,9
Даниэль Риккардо (McLaren) 11 1 0 3 6,4
Эстебан Окон (Alpine) 4 0 0 6 5,5
Пьер Гасли (Red Bull) 4 0 0 4 4,5
Ландо Норрис (McLaren) 3 0 0 5 4
Серхио Перес (Red Bull) 9 2 0 6 2,1
Лэнс Стролл (Racing Point) 5 0 0 6 2
Карлос Сайнс (Ferrari) 7 3 0 6 1,7
Джордж Расселл (Williams) 3 0 0 12 0

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 3 1 0 14 0
Николя Латифи (Williams) 2 0 0 15  
Юки Цунода (AlphaTauri) 0        
Никита Мазепин (Haas) 0        
Мик Шумахер (Haas) 0        
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