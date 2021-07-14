Мазепин накосячит, Норрис обгонит Переса. Прогнозы на ГП Британии
Делимся ожиданиями от этапа на Сильверстоуне
Леклер в топ-5
Шарль ни разу не финишировал в Сильверстоуне вне топ-4. Дважды он оказывался на подиуме, а в 2018-м затащил Sauber в третий сегмент, но не добрался до финиша в гонке.
На британской трассе неожиданно хороша была даже хромая прошлогодняя Ferrari, так что от нынешней мы вправе ждать как минимум не меньшей скорости.
Леклер уже три этапа не поднимался выше седьмого места и почти потерял лидерство во внутренней дуэли Ferrari. Но на руку Карлосу Сайнсу играли то стартовая авария Шарля, то собственная альтернативная тактика.
Однако сейчас у Леклера будет приятная и удобная трасса. А также задача доказать свой статус в Маранелло. И скорее всего, Шарль с ней справится.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Мазепин накосячит
Никита крайне успешно (для своего опыта, уровня и положения в чемпионате) провел этапы на городских трассах в Монако и Баку. В Шпильберге он сбросил скорость, но обошелся почти без проблем с контролем над болидом. Однако долго так продолжаться не может.
Видимая стабильность Мазепина явно была достигнута за счет сброса скорости и снижения рисков. Вот только Гюнтеру Штайнеру нужен пилот, который не только держится в пределах трассы, но и способен ехать по ней сколько-то быстро. А значит, когда цель обретения стабильности достигнута, Никите должны поставить задачу наращивать темп.
Не знаю, рискнет ли Haas дать такое задание в Сильверстоуне. Но британская трасса идеально подходит как для обучения в сложнейших условиях, так и для вылета в гравий. Учитывая общую прижимную силу Haas и склонности самого Мазепина, более вероятным кажется второй вариант.
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Окон вернется в очки
Катастрофическая серия Эстебана насчитывает четыре подряд Гран При без очков, да еще и с жуткими провалами в квалификациях. Сразу после подписания нового трехлетнего контракта с Alpine Окон просто расклеился. Француз уже отстает от Фернандо Алонсо в чемпионате и рискует стать очередной жертвой испанского пожирателя напарников. Но не в Сильверстоуне.
Во-первых, Эстебан любит эту трассу. Подтверждение тому – четыре финиша в топ-8 в четырех проведенных Оконом гонках в Сильверстоуне.
В прошлом году Renault в Британии смотрелась весьма недурно. И хотя в этом сезоне команда сделала шаг назад, четыре подряд очковых финиша Алонсо говорят – попадать в топ-10 на Alpine вполне реально. А значит, и Окону пора снова это сделать.
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Фото: Alessio Morgese
Норрис обойдет Переса
Ландо продолжает неравный бой за третье место в чемпионате. Несмотря на то, что возможности машины позволяют британцу быть максимум пятым, сейчас он отстает от третьей строчки всего на три очка. И имеет все шансы исправить ситуацию уже в Сильверстоуне.
Чеко никогда не был особо хорош в Сильверстоуне и не заезжал там выше шестого места. В этом году его успехи приходится совсем не на трассы с быстрыми поворотами. Вероятно, дело в сложности управления Red Bull, а Сильверстоун – просто квинтэссенция трассы со скоростными поворотами. Так что мы вправе ждать от Переса неудачи.
В свою очередь, Норрис был хорош в Шпильберге и Имоле, а McLaren заточена именно под быстрые повороты. Так что у Ландо есть все шансы даже на подиум. А вот Пересу и место в топ-5 будет за радость.
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Фото: Erik Junius
Расселл откатится назад
Если в сказке Джорджа Расселла и будет счастливый конец, то не сейчас. Два блестящих шансах набрать таки первые очки за Williams завершились неудачами. А в Британии такой возможности у Джорджа быть не должно.
Williams-2021 явно заточен под трассы с длинными прямыми. Хорошо бы, чтобы ничего кроме прямых вообще не было. Но Сильверстоун – совсем не та трасса.
Так что на этой неделе Расселл вместо борьбы за Q3, скорее вернется к борьбе за Q2. А побороться за очки сможет только при невероятно благоприятном стечении обстоятельств, вроде схода штук пяти более быстрых машин.
Результаты выступлений пилотов Формулы 1 в Сильверстоуне
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|15
|0
|7
|1
|18
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|7
|2
|1
|1
|11,8
|Шарль Леклер (Ferrari)
|4
|1
|0
|3
|10,5
|Валттери Боттас (Mercedes)
|9
|0
|0
|2
|10,1
|Кими Райкконен (Alfa Romeo)
|19
|2
|1
|1
|9,6
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|14
|2
|2
|1
|8,9
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|11
|1
|0
|3
|6,4
|Эстебан Окон (Alpine)
|4
|0
|0
|6
|5,5
|Пьер Гасли (Red Bull)
|4
|0
|0
|4
|4,5
|Ландо Норрис (McLaren)
|3
|0
|0
|5
|4
|Серхио Перес (Red Bull)
|9
|2
|0
|6
|2,1
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|5
|0
|0
|6
|2
|Карлос Сайнс (Ferrari)
|7
|3
|0
|6
|1,7
|Джордж Расселл (Williams)
|3
|0
|0
|12
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|3
|1
|0
|14
|0
|Николя Латифи (Williams)
|2
|0
|0
|15
|Юки Цунода (AlphaTauri)
|0
|Никита Мазепин (Haas)
|0
|Мик Шумахер (Haas)
|0
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Источник: Правило Ф1 о старте на шинах из Q2 скоро отменят