Ferrari отыграется, Ферстаппен – победит. Пять смелых прогнозов на Гран При Венгрии
Иван Матушкин делится неожиданными прогнозами на грядущий этап
Ferrari отыграется
Начало сезона у Скудерии получилось в стиле «оторви и выбрось». Даже вырванный в феерическом стиле подиум Шарля Леклера на Гран При Австрии не скрасил тот кисель цвета отчаяния, которым поила своих поклонников итальянская команда. Но в Венгрии есть шанс на просвет.
Если верить Маттиа Бинотто (что становится все сложнее делать), 70% отставания Ferrari от Mercedes в Шпильберге было сформировано на прямых. Немощный итальянский мотор после отключки прошлогоднего нелегального допинга оказался неконкурентен. Это на себе прочувствовали не только в самой Скудерии, но и в Haas с Alfa Romeo. На их коллективное счастье, на «Хунгароринге» почти нет прямых. А значит отставание Ferrari от лидеров должно сократиться раза в два.
Что это даст на деле – сейчас никто не скажет. В Маранелло нас приучили, что могут сломать даже то, что в принципе не ломается. Но в Будапеште у команды будет шанс отыграться относительно любящих скоростные трассы McLaren и Racing Point и вернуться в первую тройку команду. Ну, и не так стыдно проиграть Mercedes. На фоне Штирии это уже будет мощным прогрессом.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Ферстаппен выиграет
Еще один разочарованный Шпильбергом человек. Макс ехал туда практически фаворитом, рассуждал о победе над Mercedes, а в итоге идет шестым в чемпионате. На этом сильно сказалась поломка маховика в начале первой гонки, но не сказать, что и вторая сильно Ферстаппена порадовала.
Да, он взял подиум, но на фоне Mercedes был совершенно не конкурентен. Однако в Венгрии у Макса будет шанс взойти на верхнюю ступень.
После Австрии сам Тото Вольф признал, что его команда проигрывала Red Bull в первом секторе, полном медленных поворотов. А «Хунгароринг» полон ими от начала и до конца. Вдобавок, нивелируется то преимущество моторов Mercedes над Honda, о котором говорил Хельмут Марко. Дальше дело будет за самим Ферстаппеном, которому пора показать свои чемпионские амбиции.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Гасли финиширует в топ-8
Пьер Гасли недурно провел Гран При Австрии, а Штирию начал и вовсе блестяще, взяв под дождем восьмое место в квалификации в 17 тысячных от Red Bull Алекса Элбона. Но в гонке у француза не заладилось.
Уже на старте Гасли столкнулся с Дэном Риккардо, повредил машину и лишил ее темпа на всю гонку. Тактика двух пит-стопов тоже плодов не принесла. Так что Пьер наверняка полон жажды отыграться, и шанс у него будет.
«Хунгароринг» – одна из любимых трасс Гасли. Еще в младших сериях он дважды здесь побеждал и еще трижды поднимался на подиум. Уже в Ф1 на Венгрию пришлась не худшая гонка Пьера за Red Bull и одна из лучших за Toro Rosso.
Машины из Фаэнцы обычно склонны хорошо выступать на венгерской трассе, да и их более сильные соперники по середине пелотона здесь потеряют преимущество в мощности. Так что у Гасли будут все шансы не просто зацепить очки, но и стать не последним в десятке.
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Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Боттас провалится
Да, мы уже предрекали Валттери неудачу на Гран При Штирии, но там превосходство Mercedes оказалось слишком велико – даже провалив квалификацию, финн смог добраться до второго места в гонке. Однако в Венгрии немецкая машина будет не таким уж и самовозом.
Медленные трассы вообще не конек Боттаса, и в Будапеште он ни разу не поднимался выше третьего места. Еще раз: за три года на лучшей машине Валттери ни разу не стал даже вторым. Да, год назад финну помешало повреждение машины, но он сам стал его причиной – ошибся и попал под атаки сначала Хэмилтона, а затем Леклера, что привело к поломке крыла. А прорваться из хвоста Валттери смог только до восьмого места.
Все остальные заезды в Венгрии, Монако и Сингапуре тоже не были особо успешны. Так что даже сумасшедшая форма Mercedes на старте сезона не заставит меня отказаться от правила: медленная трасса – у Боттаса проблемы.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Перес без очков
За девять лет в Формуле 1 Серхио Перес лишь два раза набирал очки в Будапеште. При этом он ни разу не поднимался выше восьмого места. И у него хватает причин, чтобы не нарушать традицию и в этот раз.
Конечно, раньше у Чеко были ориентированные преимущественно на скоростные трассы и максимальную скорость машины, а не универсальный прошлогодний Mercedes. Но даже у болидов из Брэкли есть свои слабости.
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Перед Венгрией Racing Point не выглядит заведомым фаворитом в схватке с Ferrari и Renault, а от Red Bull наверняка отстанет сильнее, чем было в Австрии. Да и соперники сзади подтянутся, та же AlphaTauri. Тут и встанет вопрос личного мастерства пилота, который не очень склонен к успеху на извилистом автодроме. Очень агрессивный в езде Чеко просто не вписывается в плавные текучие очертания «Хунгароринга».
Да и психологическое состояние, учитывая всеми обсуждаемый скорый разрыв контракта, у мексиканца наверняка не очень. Все шансы остаться без очков.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Венгрии
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|13
|1
|7
|1
|17,8
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|13
|2
|2
|1
|12,4
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|17
|3
|1
|1
|11,9
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5
|1
|0
|3
|10
|Пьер Гасли (Red Bull)
|2
|0
|0
|6
|8
|Даниэль Риккардо (Renault)
|9
|1
|1
|1
|7,4
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|1
|0
|4
|6
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|1
|0
|3
|5,9
|Ромен Грожан (Haas)
|8
|3
|0
|3
|3,75
|Даниил Квят (Toro Rosso)
|5
|1
|0
|2
|3,6
|Карлос Сайнс (McLaren)
|5
|1
|0
|5
|4,4
|Ландо Норрис (McLaren)
|1
|0
|0
|9
|2
|Кевин Магнуссен (Haas)
|5
|0
|0
|7
|1,2
|
Александр Элбон
(Toro Rosso)
|1
|0
|0
|10
|1
|Эстебан Окон (Renault)
|2
|0
|0
|9
|1
|Серхио Перес (Racing Point)
|9
|2
|0
|8
|0,7
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|3
|0
|0
|14
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|0
|0
|16
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|18
|0
|Николя Латифи (Williams)
|0
|0
|0
|0
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Автор
|Иван Матушкин