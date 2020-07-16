Ferrari отыграется

Начало сезона у Скудерии получилось в стиле «оторви и выбрось». Даже вырванный в феерическом стиле подиум Шарля Леклера на Гран При Австрии не скрасил тот кисель цвета отчаяния, которым поила своих поклонников итальянская команда. Но в Венгрии есть шанс на просвет.

Если верить Маттиа Бинотто (что становится все сложнее делать), 70% отставания Ferrari от Mercedes в Шпильберге было сформировано на прямых. Немощный итальянский мотор после отключки прошлогоднего нелегального допинга оказался неконкурентен. Это на себе прочувствовали не только в самой Скудерии, но и в Haas с Alfa Romeo. На их коллективное счастье, на «Хунгароринге» почти нет прямых. А значит отставание Ferrari от лидеров должно сократиться раза в два.

Что это даст на деле – сейчас никто не скажет. В Маранелло нас приучили, что могут сломать даже то, что в принципе не ломается. Но в Будапеште у команды будет шанс отыграться относительно любящих скоростные трассы McLaren и Racing Point и вернуться в первую тройку команду. Ну, и не так стыдно проиграть Mercedes. На фоне Штирии это уже будет мощным прогрессом.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Ферстаппен выиграет

Еще один разочарованный Шпильбергом человек. Макс ехал туда практически фаворитом, рассуждал о победе над Mercedes, а в итоге идет шестым в чемпионате. На этом сильно сказалась поломка маховика в начале первой гонки, но не сказать, что и вторая сильно Ферстаппена порадовала.

Да, он взял подиум, но на фоне Mercedes был совершенно не конкурентен. Однако в Венгрии у Макса будет шанс взойти на верхнюю ступень.

После Австрии сам Тото Вольф признал, что его команда проигрывала Red Bull в первом секторе, полном медленных поворотов. А «Хунгароринг» полон ими от начала и до конца. Вдобавок, нивелируется то преимущество моторов Mercedes над Honda, о котором говорил Хельмут Марко. Дальше дело будет за самим Ферстаппеном, которому пора показать свои чемпионские амбиции.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Гасли финиширует в топ-8

Пьер Гасли недурно провел Гран При Австрии, а Штирию начал и вовсе блестяще, взяв под дождем восьмое место в квалификации в 17 тысячных от Red Bull Алекса Элбона. Но в гонке у француза не заладилось.

Уже на старте Гасли столкнулся с Дэном Риккардо, повредил машину и лишил ее темпа на всю гонку. Тактика двух пит-стопов тоже плодов не принесла. Так что Пьер наверняка полон жажды отыграться, и шанс у него будет.

«Хунгароринг» – одна из любимых трасс Гасли. Еще в младших сериях он дважды здесь побеждал и еще трижды поднимался на подиум. Уже в Ф1 на Венгрию пришлась не худшая гонка Пьера за Red Bull и одна из лучших за Toro Rosso.

Машины из Фаэнцы обычно склонны хорошо выступать на венгерской трассе, да и их более сильные соперники по середине пелотона здесь потеряют преимущество в мощности. Так что у Гасли будут все шансы не просто зацепить очки, но и стать не последним в десятке.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Боттас провалится

Да, мы уже предрекали Валттери неудачу на Гран При Штирии, но там превосходство Mercedes оказалось слишком велико – даже провалив квалификацию, финн смог добраться до второго места в гонке. Однако в Венгрии немецкая машина будет не таким уж и самовозом.

Медленные трассы вообще не конек Боттаса, и в Будапеште он ни разу не поднимался выше третьего места. Еще раз: за три года на лучшей машине Валттери ни разу не стал даже вторым. Да, год назад финну помешало повреждение машины, но он сам стал его причиной – ошибся и попал под атаки сначала Хэмилтона, а затем Леклера, что привело к поломке крыла. А прорваться из хвоста Валттери смог только до восьмого места.

Все остальные заезды в Венгрии, Монако и Сингапуре тоже не были особо успешны. Так что даже сумасшедшая форма Mercedes на старте сезона не заставит меня отказаться от правила: медленная трасса – у Боттаса проблемы.

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Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 EQ Performance Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Перес без очков

За девять лет в Формуле 1 Серхио Перес лишь два раза набирал очки в Будапеште. При этом он ни разу не поднимался выше восьмого места. И у него хватает причин, чтобы не нарушать традицию и в этот раз.

Конечно, раньше у Чеко были ориентированные преимущественно на скоростные трассы и максимальную скорость машины, а не универсальный прошлогодний Mercedes. Но даже у болидов из Брэкли есть свои слабости.

Перед Венгрией Racing Point не выглядит заведомым фаворитом в схватке с Ferrari и Renault, а от Red Bull наверняка отстанет сильнее, чем было в Австрии. Да и соперники сзади подтянутся, та же AlphaTauri. Тут и встанет вопрос личного мастерства пилота, который не очень склонен к успеху на извилистом автодроме. Очень агрессивный в езде Чеко просто не вписывается в плавные текучие очертания «Хунгароринга».

Да и психологическое состояние, учитывая всеми обсуждаемый скорый разрыв контракта, у мексиканца наверняка не очень. Все шансы остаться без очков.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Венгрии

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 13 1 7 1 17,8 Себастьян Феттель (Ferrari) 13 2 2 1 12,4 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 17 3 1 1 11,9 Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 1 0 3 10 Пьер Гасли (Red Bull) 2 0 0 6 8 Даниэль Риккардо (Renault) 9 1 1 1 7,4 Шарль Леклер (Ferrari) 2 1 0 4 6 Валттери Боттас (Mercedes) 7 1 0 3 5,9 Ромен Грожан (Haas) 8 3 0 3 3,75 Даниил Квят (Toro Rosso) 5 1 0 2 3,6 Карлос Сайнс (McLaren) 5 1 0 5 4,4 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 9 2 Кевин Магнуссен (Haas) 5 0 0 7 1,2 Александр Элбон (Toro Rosso) 1 0 0 10 1 Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 9 1 Серхио Перес (Racing Point) 9 2 0 8 0,7 Лэнс Стролл (Racing Point) 3 0 0 14 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 16 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 18 0 Николя Латифи (Williams) 0 0 0 0 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)