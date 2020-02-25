Прогноз Проста: Европейский автопром умрет, а Формула 1 будет жить
По мнению четырехкратного чемпиона мира экологическая политика в Европе привезет к тому, что автомобильный рынок захватят китайские марки
В последний год в Европе обострилась дискуссия о необходимости скорейшего запрета продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Автоспорт не смог остаться в стороне от этого вопроса. Так, концерн Volkswagen принял решение сосредоточиться на гонках исключительно на электрокарах. А Формула 1 планирует использовать в ДВС синтетическое топливо, сжигание которого не вредит окружающей среде.
Своим мнением о происходящем с Motorsport.com поделился четырехкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост.
«Меня очень огорчает то, что происходит сейчас с автомобильной промышленностью в Европе, – признался Прост. – Мы буквально отдаем все китайским компаниям, которые через десять лет заполонят рынок своими машинами. Я не работаю на автоконцерны, так что это меня не коснется. Но я ненавижу то, что происходит. Это глупое, глупое регулирование со стороны политиков.
Я вам обещаю: такими темпами у нас в Европе через десять лет будет миллион безработных сотрудников автопромышленности. При этом если сейчас у нас есть большие машины с мощными дизельными моторами, но современными фильтрами, то это не представляет проблем.
Политики в Брюсселе все это придумали, но почему они не введут одинаковые стандарты зарядных терминалов? У нас во Франции две конкурирующие сети зарядок, и у них разные кабели. Это совершенно дебильная ситуация.
К тому же мы сейчас поддерживаем гибридные машины, но это не дает развиваться рынку электрокаров. А у гибридов при больших суточных пробегах выхлопы такие же как у простых бензиновых машин. А может и больше, так как эти машины тяжелее. Нам запрещают дизельные машины, но это не делает воздух чище.
Если говорить о Формуле 1, то в отличие от автоиндустрии с гонками пока все в порядке. Я всегда выступал за современные гибридные турбированные силовые установки. Мы же изначально вообще обсуждали четырехцилиндровые ДВС, более похожие на те, что используются в дорожных машинах. Но к сожалению фанаты не приняли этот вариант.
Электромоторы тоже не выход, вы видите, как не просто развивается Формула Е. Там проблемы с трассами, с технологией, с инвестициями. Так что Формуле 1 это пока не подходит.
Так что делать с Ф1? Можно, конечно, вернуться к моторам V12. Или, напротив, перейти на использование водорода, что можно сделать лет за десять. А почему бы и нет? Только кто способен принять такое решение. В мое время Формула 1 просто следовала за автомобильной промышленностью и применяемыми там технологиями, но сейчас это уже невозможно.
Однако на самом деле вопрос технологий вторичен. Если вы посмотрите на теннис, то там никого не волнуют технологии, только борьба двух спортсменов. И если в Формуле 1 поставить технологию во главу угла, то чемпионат умрет. Нужно сохранить соперничество гонщиков. И в этом плане мне кажется все не так уж и плохо.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Мы допустили грубую ошибку при публикации интервью Стролла и просим за нее прощения
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ален Прост
|Автор
|Сергей Иванов
Прогноз Проста: Европейский автопром умрет, а Формула 1 будет жить
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