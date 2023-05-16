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Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Так как уик-энд в Имоле пройдет в дождевых условиях, Скудерии пришлось менять планы. Однако доработанный диффузор появится на SF-23 уже в этот уик-энд

Франко Нуньес
Автор:
Диффузор Ferrari SF-23

Уже две недели Имолу и ее окрестности заливает сильный дождь, из-за которого отменили занятия в школах и закрыли некоторые дороги. Организаторы Формулы 1 нацелились провести Гран При Эмилии-Романьи по изначальному графику, но капризы погоды уже сказались на планах Ferrari. 

Сейчас команда вступила в активную фазу доработок своей машины, и в Имоле на SF-23 должна была появиться модернизированная задняя подвеска. Однако, как сообщили источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, на совещании главы Ferrari Фредерика Вассера и ведущих специалистов команды было принято решение отложить дебют подвески до Барселоны.

Мокрая трасса Энцо и Дино Феррари все равно не позволит собрать необходимые данные – потому в команде предпочли ограничить количество обновлений.  

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Иллюстрация: Джорджо Пиола

Потому кроме пакета, предназначенного для конкретной трассы, алая машина получил только одну крупную доработку – это диффузор. 

Его уже испытали на симуляторе, и результаты оказались позитивными. Диффузор проектировался для работы с обновленными понтонами (они тоже появятся в Испании), но и сам по себе дает выигрыш в эффективности. 

Стоит помнить, что в Имоле у команд Ф1 и так будет, с чем поработать. Во-первых, Pirelli изменила выбор составов сликов – С3/С4/С5 вместо прошлогодних С2/С3/С4. Во-вторых, появится новая дождевая резина, которую нет нужды греть в термочехлах перед установкой на машину. Эти новинки потребуют изучения и отнимут какое-то время по ходу тренировок. 

Если, конечно, погода позволит провести их…

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