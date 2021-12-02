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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Прогноз Переса в Джидде: Как минимум будем близки к Mercedes

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Гонщик Red Bull назвал трассу пугающе быстрой, но не исключил превосходства своей команды

Прогноз Переса в Джидде: Как минимум будем близки к Mercedes

Городская трасса в Джидде в этот уик-энд впервые примет Гран При Формулы 1. Пока гонщики могли ездить по ней только на симуляторах, так что точными впечатлениями они смогут поделиться только завтра, после тренировок.

Однако уже в четверг журналисты спрашивали их мнения о новом автодроме. И если Макс Ферстаппен отказался сказать что-то конкретное до первой тренировки, то Серхио Перес был чуть более общителен.

«Это пугающе быстрая трасса, здесь любая ошибка может обойтись очень дорого, – сказал Перес. – Понятно, что оставшиеся две гонки очень важны для нашей команды. Полагаю, что по меньшей мере в скорости мы будем очень близки к Mercedes и надеюсь, что сможем оказаться даже быстрее. Скажу лишь, что к этому уик-энду мы готовились в полную силу. Приятно оказаться на этой стадии чемпионата, оставаясь в борьбе за оба титула».

Переса также спросили о проблемах с прочностью задних антикрыльев, которые возникли у Red Bull на предыдущем этапе в Катаре.

«Наши задние антикрылья у нас под контролем, с ними нет никаких проблем. У нас есть полный набор этих деталей, так что мне нечего больше добавить», – заявил мексиканец.

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