В возрасте 26-ти лет мало какой профессиональный гонщик готов завершать карьеру. И Даниил Квят – которому сейчас именно 26 лет и потеря которым места в Формуле вчера стала свершившимся фактом – явно не собирается вешать шлем на гвоздь.

Но рабочий вариант, который можно разглядеть между строк последних интервью (взять отпуск и вернуться в Ф1 через год) выглядит не слишком реалистичным. Ибо одни места в чемпионате мира надежно забронированы, другие (к примеру, место Антонио Джовинацци в Alfa Romeo) явно предназначены для воспитанников конкретных юниорских программ, а третьи – говоря грубо, продаются. Ни в одну из этих групп не попадает разве что место Кими Райкконена в Alfa Romeo, которое через год как раз может освободиться – но претендентов на него будет столько, что Даниил вполне может оказаться во втором, а то и в третьем ряду.

Так что, в итоге Квяту явно придется выступать в одном из менее престижных турниров. И мы беремся с высокой долей уверенности предсказать, что этим турниром будет Формула Е. Почему же именно этот турнир – а не любой другой из списка, озвученного нами ранее?

Аргумент № 1. Приоритеты менеджера

Делами Квята в последние годы занимается Николя Тодт. Россиянин – далеко не единственный подопечный француза, и в частности среди гонщиков Тодта есть четверо таких, которые либо ушли из Формулы 1 (Фелипе Масса и Пастор Мальдонадо), либо хотели туда попасть, но к нынешнему моменту окончательно потеряли шансы на это (Хосе Мария Лопес и Джеймс Каладо). И трое из этой четверки разное количество сезонов и с разными результатами провели в Формуле Е. А вот до американских IndyCar и NASCAR, к примеру, ни один из работавших с Тодтом пилотов пока не добирался.

Тодт (слева) начал работать с Квятом летом 2018-го. То есть пока толком ничего для Даниила не сделал (вряд ли хорошо знавшие россиянина представители Red Bull консультировались с французом, перед тем как дать Даниилу новый шанс в 2019 году) Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Возможность перехода в электрический чемпионат самого Квята тоже уже обсуждалась – летом 2018 года, когда после увольнения из Toro Rosso россиянин пропускал сезон (а обратно в Toro Rosso его еще не позвали). Переговоры с командой Mahindra явно прошли с подачи Тодта, который как раз только начал работать с россиянином.

Аргумент № 2. Отношения с менеджером

«Моей карьерой занимается Николя, и мы постоянно обсуждаем с ним различные варианты, мы постоянно с ним на связи», – таков типовой вариант ответа Даниила на вопрос о его будущем. И вообще, судя по всему, типовой подход пилота к жизни. Его дело – управлять гоночным автомобилем и показывать достойные результаты. А для всего остального есть специально обученные люди.

Но такие люди тоже бывают разными. Есть «свои» команды менеджеров, которые завязаны на конкретных пилотов и работают с ними многие годы – начиная с картинга и заканчивая чуть ли не организацией фуршета по случаю завершения карьеры. К примеру, подобная команда помощников есть у Карлоса Сайнса. Как нетрудно догадаться, у такой группы успех ее пилота является главной целью. А сам пилот по мере взросления вполне может из подопечного команды превратиться в ее руководителя. Который озвучивает свои желания – и требует от подчиненных их выполнения под угрозой увольнения.

Вячеслава Квята, отца Даниила, можно было увидеть и в Бахрейне, и в Абу-Даби. Но в выстраивании карьеры сына Вячеслав прекратил принимать участие, еще когда Даниил выступал в картинге Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

У Даниила такой своей команды никогда не было – на россиянина работали и работают люди, у которых есть немало других подопечных. И в этом случае логика взаимоотношений может быть иной: менеджер сам решает, где именно будет искать варианты – а если пилоту что-то не нравится, он всегда может найти другого менеджера.

Поэтому не исключено, что за главного в поиске нового места для Квята будет не сам Квят, а Тодт. И в итоге продавит удобный для него вариант. А вполне реальный вариант, который мог бы понравиться россиянину, не будет реализован в силу нюансов отношений менеджера с теми или иными людьми и командами. Или просто в силу представлений менеджера о прекрасном.

Аргумент № 3. Соответствие запросов и зарплаты

Мэтт Кью, обозреватель Motorsport.com, работающий в паддоке Формулы E, рассказывает, что в чемпионате вроде бы прошла мода на экс-пилотов Формулы 1 – в том числе из-за больших зарплат, на которые те по умолчанию рассчитывают. Однако для Даниила это вряд ли может стать проблемой: каждый раз, когда появлялась информация (неофициальная) о доходах участников чемпионата мира, Квят раз за разом оказывался на одной из последних строчек рейтинга.

К примеру, по данным одного из французских изданий, за выступления в 2020 году россиянин получит 750 тысяч евро. Как думаете, какова, по данным европейских журналистов, средняя зарплата пилота в Формуле Е? Те же 750 тысяч.

При этом считается, что выступления в Формуле Е по умолчанию позволяют заработать больше, чем участие в чемпионате WEC – который также называют одним из вариантов продолжения карьера Квята. К примеру, Андре Лоттерер, будучи одной из звезд Audi в гонках на выносливость, все семь лет параллельно ездил «на заработки» в Японию, где выступал сразу в двух турнирах (Суперформуле и Super GT). А вот стоило немцу пересесть в электрическую формулу – и он тут же перестал гонять «на стороне».

Аргумент № 4. Подходящий календарь

Да, шансов выйти на старт ближайшего сезона Формулы Е у россиянина считай что нет – ведь пока Даниил однотипно отвечал на однотипные вопросы о своем будущем, участники электрического чемпионата уже вовсю участвовали в предсезонных тестах. А первую гонку проведут в столице Чили в двадцатых числах января.

Однако продлится этот сезон всего около полугода – а уже в августе наступит межсезонье. И тот факт, что Квят не собирается торопиться с важными решениями и новыми контрактами, может оказаться полезен не только с точки зрения эмоциональной перезагрузки. Летом и осенью многие другие претенденты на попадание в Формулу Е будут плотно заняты в «нормальных» чемпионатах, которые проводятся по формуле «весна-осень». Даниил же будет полностью открыт и для переговоров, и для частных тестов, и для (в случае подписания контракта) разнообразных рекламных акций.

Бонусный аргумент. Команда с базой в шаговой доступности

Одна из команд электрического чемпионата – Venturi – располагается в том же Монако, где достаточно давно живет Даниил. Конечно, признать этот аргумент серьезным сложно. Но с другой стороны, за этот коллектив сравнительно недавно ездил Фелипе Масса, который тоже жил в Монако и тоже был подопечным Николя Тодта. Вице-чемпион Ф1 2008 года вышел на старт первой гонки Формулы Е примерно спустя год после окончания карьеры в Формуле 1 – так почему бы к двум совпадениям не прибавиться третьему?