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Художник предложил свой вариант ливреи Red Bull-Ford

Дизайнер Камиль де Бастиани разработал визуальное воплощение партнерства двух брендов

Художник предложил свой вариант ливреи Red Bull-Ford
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Red Bull объявила о партнерстве с Ford на пятничной презентации в Нью-Йорке. Однако стартует оно только с 2026 года, когда в Формуле 1 сменится регламент. 

Несмотря на это, уже сейчас всем интересно, какой будет новая ливрея машин из Милтон-Кинса. Понятно, что корпоративный Красный бык останется доминирующей фигурой, но и Голубому овалу тоже нужно будет отвести достаточно места. 

Вот как эту задачу решил Камиль де Бастиани:

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Вариант ливреи Red Bull-Ford
Вариант ливреи Red Bull-Ford
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Фотограф: Камиль Де Бастиани

Вариант ливреи Red Bull-Ford
Вариант ливреи Red Bull-Ford
2/4

Фотограф: Камиль Де Бастиани

Вариант ливреи Red Bull-Ford
Вариант ливреи Red Bull-Ford
3/4

Фотограф: Камиль Де Бастиани

Вариант ливреи Red Bull-Ford
Вариант ливреи Red Bull-Ford
4/4

Фотограф: Камиль Де Бастиани

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FIA зарегистрировала шесть производителей моторов по регламенту 2026 года

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