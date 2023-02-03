Художник предложил свой вариант ливреи Red Bull-Ford
Дизайнер Камиль де Бастиани разработал визуальное воплощение партнерства двух брендов
Red Bull объявила о партнерстве с Ford на пятничной презентации в Нью-Йорке. Однако стартует оно только с 2026 года, когда в Формуле 1 сменится регламент.
Несмотря на это, уже сейчас всем интересно, какой будет новая ливрея машин из Милтон-Кинса. Понятно, что корпоративный Красный бык останется доминирующей фигурой, но и Голубому овалу тоже нужно будет отвести достаточно места.
Вот как эту задачу решил Камиль де Бастиани:
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
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