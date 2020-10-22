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Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

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Ferrari в топ-6, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии
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, редактор

Иван Матушкин делится ожиданиями от первого в истории этапа в Алгарве

Renault в топ-4

Всего две недели назад французская команда завоевала первый подиум за девять лет, и нет причин ждать западения результатов. Более того, при удачном раскладе французы вновь могут зацепить топ-3, а уж из четверки их могут выпихнуть лишь чрезвычайные события.

Трасса в Алгарве нова для для всех, но ее профиль с постоянными подъемами и спусками напоминает как раз принесший Дэну Риккардо успех «Нюрбургринг». А длинная прямая заставит вспомнить о Спа, где австралиец финишировал четвертым. 

Вдобавок, португальская трасса дает пространство для обгонов, в то же время заставляя пилотов действовать на грани вылета в техничных поворотах. А такое сочетание всегда на руку топовым пилотам. Таким, как Риккардо.

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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri вне топ-10

В Нюрбурге команда из Фаэнцы продолжила набор очков, хотя ситуация к этому и не располагала. Пьеру Гасли на руку сыграли удачная тактика и поздний выезд машины безопасности, что привело француза аж на шестое место. Но сама по себе скорость машины такому результату явно не соответствовала. 

На деле AlphaTauri явно отставала от Renault и Racing Point, была немного медленнее McLaren, да и до Шарля Леклер Гасли бы не дотянул без сейфти-кара. Парням Франца Тоста в который раз за сезон удалось прыгнуть выше головы, но когда-то нужно и макушкой об стол биться.

Алгарве не выглядит ни особенно удачной, ни неудачной трассой для AlphaTauri. Но при прочих равных команда вряд ли заберется здесь в десятку.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari в топ-6

Выезд машины безопасности в конце Гран При Айфеля здорово ударил по тактике Скудерии – после рестарта конкуренты на мягких шинах набросились на Шарля Леклера. Хюлькенберга монегаск сдержал, а вот Гасли пропустил. 

Немецкий этап показал, что Ferrari все-таки добилась прогресса с машиной, хотя в квалификации ее темп пока впечатляет больше, чем в гонке. Большой проблемой для команды стал износ резины: сниженная прижимная сила заставляла колеса проскальзывать, а холодный асфальт и так давал не слишком много сцепления. 

В Португалии ситуация должна быть полегче за счет более теплой погоды. Так что у Леклера есть все шансы запрыгнуть в топ-5 в квалификации и не сильно потерять в гонке.

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Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Элбон провалится

Судя по словам Хельмута Марко о желании определиться с составами команд на 2021 год к Гран При Турции, у Элбона осталось два Гран При, чтобы сохранить за собой место. А судя по этапу в Нюрбурге давление действует на тайцы не слишком хорошо. 

Две недели назад Алекс сделал все, что мог, для увольнения: уступил Ferrari в квалификации, провалил старт, на ровном месте въехал в Даниила Квята, испортив машину сестринской команды и схватив штраф... 

В Алгарве Элбону надо брать себя в руки, но при нарастающих разговорах о Нико Хюлькенберге в роли пилота Red Bull, сделать это молодому гонщику будет очень тяжело. Скорее стоит ждать очередного падения, после которого увольнение станет неизбежным.

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Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Стролл опередит Переса в квалификации

Переболев коронавирусом, Серхио Перес пять раз подряд победил напарника в квалификации. Удар оказался таким сильным, что Гран При Айфеля Стролл решил провести в туалете. Однако стоит ждать, что теперь Лэнс нанесет ответный удар после медицинской паузы.

Лучше всего канадец смотрится на скоростных трассах с длинными прямыми: в Спа и Муджелло он хоть и уступал Пересу по субботу, но оба раза – менее одной десятой. Скинуть пять сотых секунды – выполнимая задача. Особенно для скинувшего все лишнее молодого организма.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии Билеты
Пилоты Лэнс Стролл , Александр Элбон
Команды Ferrari , AlphaTauri , Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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