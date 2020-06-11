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Профессия – фотограф. Как снимали Формулу 1 в прошлом веке

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Профессия – фотограф. Как снимали Формулу 1 в прошлом веке
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11 июн. 2020 г., 04:45

Немецкий фотограф Райнер Шлегельмильх на протяжении полувека работал в Формуле 1, создав сотни шедевров. Редактор голландской версии Motorsport.com Эрвин Ягги поговорил с легендарным фотографом о снимках, сделанных в Зандфорте

Райнера Шлегельмильха должен знать каждый настоящий болельщик Формулы 1. Даже если вам не знакомо его имя, вы почти наверняка видели его фотографии – за полвека в мире королевских гонок немец стал автором многих по-настоящему культовых снимков.

Нина Риндт, ждущая своего мужа Йохена на пит-лейне в Монце за несколько минут до того, как он попадет в аварию в «Параболике». Грэм Хилл, готовый запрыгнуть в кокпит своей машины за мгновения до старта очередного Гран При Монако, в компании своей супруги, дочерей и сына, будущего чемпиона мира Дэймона.

Пламя, вырывающееся из выхлопных труб Ferrari Стефана Йоханссона на тех же улочках Монте-Карло спустя десятилетия. Шлегельмильх умел останавливать время в самые драматичные моменты в истории гонок Гран При.

«Моим первым Гран При Нидерландов стала гонка 1963 года, – рассказывает Шлегельмильх. – Там по сути даже не было трассы, это были дорожки, продолженные рядом с Зандфортом, между дюнами. Позже там поставили ограждения, но в самом начале это была просто открытая площадка рядом с морем».

В 2020 году Зандфорт изменился. Вот как выглядит трасса сейчас:

Если верить Шлегельмильху, Зандфорт в первые годы был едва ли не идеальным местом для работы фотографов. «Там была холмистая местность, что всегда кстати, – вспоминает он, глядя на одну из собственных работ. – У нас были любимые повороты. “Тарзан” – один из них.

Пилоты тоже любили его, потому что его нужно было проходить в скольжении. На этом снимке Джеки Стюарт атакует изо всех сил. Типичная картинка для того времени. Прижимной силы у машин почти не было, и пилотам нужно было проходить некоторые повороты со сносом всех четырех колес».

Фотографы и Джеки Стюарт, Tyrrell 003 Ford

Фотографы и Джеки Стюарт, Tyrrell 003 Ford

Фото: Райнер Шлегельмильх

«В “Хунсеруге” [на фото вверху] фотографы могли стоять очень близко к машинам, – продолжает Шлегельмильх. – На одной из первых своих гонок я хотел делать снимки с эффектом рыбьего глаза, но таких объективов тогда еще просто не существовало. Так что я пробовал снимать через стеклянную чашу, наполненную водой. Стоя при этом примерно в пяти метрах от трассы.

Идея была в том, чтобы снять машину сквозь нее – и у меня даже была с собой рыба! Увы, полиция забрала меня оттуда еще до того, как я успел сделать хоть один кадр. Мне даже не дали установить конструкцию, потому что посчитали, что это будет опасно. Потом я уже не пытался – потому что полицейские, надо сказать, были не слишком дружелюбны».

В шестидесятых – да и десятилетиями после этого – фотографы имели привычку перебегать трассу прямо во время гонки. Но если сейчас подобный поступок привел бы к пожизненному лишению аккредитации, в годы, когда начинал снимать Шлегельмильх, это было нормой.

«После “Хунсеруга” трасса уходила наверх. Оттуда ты мог дать сигнал маршалу, что собираешься перебежать трассу. Они тогда смотрели на прямую, и если машин, приближавшихся к первому повороту, не было, то давали разрешение. Вся процедура занимала примерно 30 секунд – и это официально было разрешено! Конечно, сейчас о таком даже подумать страшно».

Впрочем, по современным меркам даже сама по себе съемка рядом с «Хунсеругом» считалась бы слишком опасной. Но тогда фотографов в этом опасном повороте было очень много. «Все любили эту точку, – говорит Райнер. – На самом деле внутри поворота было безопасно. Да, снаружи – с внешней стороны – стоять было рискованно, особенно, когда трасса была мокрой. Но так почти никто не делал».

Жаки Икс, Ferrari 312B2, и Франсуа Север, Tyrrell 002 Ford

Жаки Икс, Ferrari 312B2, и Франсуа Север, Tyrrell 002 Ford

Фото: Райнер Шлегельмильх

«На “Нюрбургринге” в некоторых местах было опаснее, потому что там машины в буквальном смысле прыгали. Пару раз там мне было действительно страшно. По обе стороны трассы была трава, и мы ложились прямо на нее. Обычно машины пролетали прямо мимо нас, но во время гонки спорткаров в 1969 году я заметил, что Вик Элфорд поднимается к этому месту под углом.

Я успел отпрыгнуть в кусты, а он пролетел прям рядом – и приземлился уже за пределами трассы. После этого мы оба пошли искать друг друга, чтобы удостовериться, что все в порядке. В его книге, которую он написал десять-двадцать лет назад, он рассказывает про фотографа, которому очень повезло, что он в него не врезался. Это я».

К счастью, подобных случаев в карьере Шлегельмильха было немного. «В Монако, еще до того, как я начал работать в Формуле 1, одного фотографа убило колесом от машины. Мне кажется, нам повезло, что таких случаев было мало, – рассказывает Райнер, вспоминая еще одну трагичную историю. – Молодая девушка как-то отвернулась от трассы во время гонки спорткаров, и ее сбила машина Porsche. Она осталась жива, но ее парализовало, и в итоге спустя год она совершила самоубийство. Но это, пожалуй, единственная история, которая произошла за время моей работы в гонках. Всем остальным везло. Мне в том числе».

Трехкратный чемпион Формулы 1 Джеки Стюарт и его жена Хелен

Трехкратный чемпион Формулы 1 Джеки Стюарт и его жена Хелен

Фото: Райнер Шлегельмильх

Если возвращаться к «Зандфорту», то особенно горд херр Шлегельмильх картинкой, запечатленной в 1969 году под подиумом гонки, которую выиграл Джеки Стюарт. «Джеки победил даже несмотря на то, что выступал в лангетке на правой руке из-за травмы, которую получил в гонке Формулы 2. Его жена пришла под подиум и хотела поцеловать его, но Джеки просто не мог поднять визор шлема. Это пришлось сделать стоящему рядом – и поцелуй в итоге случился, а кадр стал очень популярным. Это одна из моих любимых фотографий».

Смертельная авария Пирса Кариджа в 1970 году – одно из самых неприятных воспоминаний Шлегельмильха о трассе в Зандфорте: «Я помню дым. Мы увидели, как он повалил оттуда, куда обычно фотографы не добирались.

Обычно мы ходили в пределах километра от пит-лейна, чтобы быть рядом во время пит-стопов и церемонии награждения. То, что случилось с Пирсом – ужасно. Когда мы увидели дым, мы понимали, что горит либо топливо, либо резина, потому что клубы были черными. В такие дни я ненавидел свою работу, потому что она забирала людей, которых я знал. Джима Кларка, Йохена Риндта, Айртона Сенну. Эта та часть спорта, которую мне тяжело было принять».

Сотрудники Shell заправляют гоночный автомобиль на Гран При Нидерландов 1970 года

Сотрудники Shell заправляют гоночный автомобиль на Гран При Нидерландов 1970 года

Фото: Райнер Шлегельмильх

Для Шлегельмиха Формула 1 по сути не была работой. Он начал снимать автогонки в качестве хобби, а потому качество для него было всегда на первом месте. «Я не был в числе тех, кто сразу после старта спешил проявить первые снимки, чтобы отправить их в издания. Я ненавидел спешку, – рассказывает Райнер.

Я всегда занимался этим ради удовольствия в первую очередь и только потом – ради денег. Конечно, в определенный момент и они пришли, но у меня все еще была студия, которая кормила меня. Так что мне просто не нужно было спешить, чтобы журналы или агентства опубликовали мои фотографии в срок».

Шлегельмильху не по душе образ жизни современных фотографов. «Бизнес сильно изменился, – говорит он. – Сейчас они работают всего пару часов, а потом остаток дня проводят в пресс-центре, перебирая собственные фотографии, скачивая их, пересылая в офис в Лондоне или где-то еще.

Они работают до десяти, одиннадцати вечера, до полуночи – и так почти каждый день. Некоторые уходят с трассы после половины тренировки, чтобы отправить свои картинки как можно скорее. Я никогда ничем подобным не занимался.

Я всегда брал пленки с собой в лабораторию в понедельник после гонки, но не отправлял их никому раньше. Все, кто хотел получить мои фотографии, должны были ждать до среды – причем в этом отношении ничего не изменилось и с переходом на цифру. Я никогда не работал с ежедневными газетами или агентствами. Мне это просто не интересно».

У Шлегельмильха вечера проходили иначе. «Я выбирался поужинать. Я оставался на трассе до семи-восьми вечера просто потому, что любил пообщаться с людьми, а потом отправлялся в отель или ресторан – и просто наслаждался жизнью. Я мог себе это позволить, потому что основной доход мне все равно приносила рекламная фотография, которой я занимался в студии».

Фрэнк Уильямс и Анри Пескароло, March 711 Ford

Фрэнк Уильямс и Анри Пескароло, March 711 Ford

Фото: Райнер Шлегельмильх

Именно это дало Райнеру возможность больше экспериментировать и творить. «Я всегда мог сам решать, что буду снимать, в отличие от других фотографов – потому что я всегда работал только на себя. Они же должны были выполнить всё по списку – и только тогда могли передохнуть. Для меня же на первом месте стояла сама фотография. Я никогда не уходил с трассы до конца сессии, чтобы отправить снимки. Я хотел использовать любую возможность, чтобы создать уникальный кадр».

По завершении активной карьеры длиной в полвека в 2012 году Шлегельмильх выпустил книгу «50 лет Формулы 1 в фотографии», в которой собраны лучшие его работы. «Сейчас я езжу на четыре-пять гонок в году, но просто чтобы насладиться поездкой и гонкой, не для работы. Мне нравятся многие люди в паддоке, я встречаюсь со старыми друзьями. За пятьдесят лет у меня набралось немало. Я все еще чувствую, что это моя семья, и мне нравится быть на трассе. Но я приезжаю только на лучшие гонки: в Монцу, Спа или Монте-Карло.

Но в 72 года заниматься этим каждый день я не хочу. Я устал, да и атмосфера стала несколько иной. Нам теперь нельзя снимать оттуда, откуда мы снимали раньше. Каждый год они добавляют все новые и новые красные зоны. Мне это не нравится.

Мои молодые коллеги от этого тоже не в восторге, но это не сказывается на их работе. Они не занимаются искусством, а сделать четкий снимок с современными кадрами – проще простого. У них огромные объективы, цифровые аппараты, которые щелкают несколько кадров в секунду. Я не хочу все это с собой таскать. Так что я решил просто продать свои работы и заняться чем-нибудь более приятным».

Джим Кларк, Lotus 25 Climax, Грэм Хилл, BRM P57, и Брюс Макларен, Cooper T66 Climax, на Гран При Нидерландов в Зандфорте

Джим Кларк, Lotus 25 Climax, Грэм Хилл, BRM P57, и Брюс Макларен, Cooper T66 Climax, на Гран При Нидерландов в Зандфорте

Фото: Райнер Шлегельмильх

«Мне кажется, правильно, что мы возвращаемся в Голландию, – говорит Шлегельмильх. – Я не могу сказать, что особенно скучал по Зандфорту, но мне кажется, что лучше иметь гонку в Нидерландах, чем в Южной Корее, Турции или Индии. Это меня бесило, потому что гонки в этих странах проводились исключительно по политическим причинам. Они хотели пиара благодаря Формуле 1 и платили сумасшедшие деньги вместо того, чтобы строить больницы».

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Шлегельмильх считает, что без Макса Ферстаппена возвращение Гран При Нидерландов не состоялось бы. «Макс – потенциальный чемпион мира, – уверен фотограф. – В самом начале карьеры он был немного диким, но он учится и прогрессирует, становится умнее. Мне нравится фотографировать этого парня. Он ярчайшая личность.

За последние пару лет мы уже привыкли к выкрашенным в оранжевый цвет трибунам. Всегда приятно видеть столько фанатов. “Зандфорт” будет забит до отказа. Голландцы очень соскучились по Формуле 1 у себя дома».

Отражение фотографа Райнера Шлегельмильха в зеркале заднего вида March 711 Ford Ронни Петерсона

Отражение фотографа Райнера Шлегельмильха в зеркале заднего вида March 711 Ford Ронни Петерсона

Фото: Райнер Шлегельмильх

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Зандфорт
Пилоты Вик Элфорд
Автор Эрвин Ягги

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