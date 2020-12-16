В интервью в рамках проекта #ThinkingForward журналисты Motorsport.com обсудили с руководителем команды Mercedes эволюцию роли автопроизводителей в Формуле 1, расклады в соперничестве между гибридными и электрическими силовыми установками, а также вопрос ограничений на зарплаты гонщиков.

Этот год был для гоночной отрасли непростым. Можно ли сказать, что Формула 1 вышла из него более сильной?

Конечно, кризисные ситуации проверяют тебя на прочность и дают возможность научиться чему-то новому. Так что, да, с моей точки зрения, Формула 1 за год стала сильнее. Сотрудничество FIA, FOM и команд было чрезвычайно конструктивным, что позволило переверстать календарь и снизить уровень затрат в этом сезоне. Мало какие соревнования смогли решить эту задачу столь же эффективно. И это дает нам основания для дальнейшего прогресса.

Очевидно, что для успешного будущего Формуле 1 нужна общая работа FIA, организаторов чемпионата и команд в рамках единой политики. И продукт, который будет воспринят болельщиками как привлекательный. С моей точки зрения, пять лет назад не было ни того, ни другого. А как дела обстоят сейчас?

Мне кажется, мы движемся в верном направлении и постоянно развиваемся. Количество зрителей растет и на бесплатных каналах, и в платных сервисах. А сотрудничество с Netflix позволило нам вступить в контакт с новыми аудиториями. Отлично развиваются социальные сети – думаю, по скорости развития Формула 1 в этой сфере сейчас опережает любой другой спорт. Так что, с этой точки зрения, мы сегодня серьезно продвинулись по сравнению с ситуацией пятилетней давности. В прошлом нередко решения принимались спонтанно, в формате затыкания дыр – сейчас такого уже не происходит. Каждое решение рассчитано на получение всем чемпионатом и его отдельными участниками выгод в средне- и долгосрочной песрпективе.

Одно из крайне важных решений, принятых в последние годы – введение потолка расходов. И мы уже видим первые последствия – к примеру, недавно объявленный переход Симоне Ресты в Haas. Да и в целом весьма плотное сотрудничество Ferrari со своими клиентами…

Симоне Реста все-таки и раньше работал на команду-клиента Ferrari – он ведь некоторое время провел в Alfa Romeo. Он – один из наиболее сильных инженеров в нашей сфере, и его приход – большая удача для Haas. В целом же такая кооперация между командами – крайне важна для полноценного существования Формулы 1. Команды-клиенты благодаря этому используют плоды дорогостоящих работ в сфере исследований и разработок, которые были проинвестированы производителями. С другой стороны, производители могут вернуть себе часть этих инвестиций. Таким образом, мы имеем выгодную для всех схему, которая позволяет Формуле 1 как спорту развиваться и двигаться вперед.

В последнее время было новостей, связанных с важными гоночными программами крупных производителей: Honda объявила об уходе из Ф1, Audi и BMW – из Формулы Е. Как Вам кажется – это очередная волна некоего привычного цикла, когда вовлеченность компаний в гонки то растет, то падает? Или проявление совершенно новой тенденции, свидетельство радикального пересмотра производителями своего отношения к гонкам?

С моей точки зрения, когда производитель запускает гоночную программу, для него крайне важен вопрос возврата инвестиций. И если этого возврата не происходит (в том или ином виде – маркетинговом или финансовом или в виде трансфера технологий), рано или поздно совет директоров поднимет вопрос о смысле такой программы.

У нас, у Mercedes, ситуация специфическая. Мы считаем, что спорт заложен в ДНК нашей марки. Всю историю наша компания строит не только дорожные машины, но и гоночные машины – собственно, самая первая машина марки Mercedes была вообще-то гоночной. И поэтому мы не меняем свои приоритеты после каждого поражения. И в Формуле 1 в роли поставщика моторов или заводской команды мы пережили разные периоды.

В Формулу Е вовлечены немало автопроизводителей – но турнир совершенно игнорирует Tesla, ставшая успешной и известной именно благодаря электрической теме. Не обесценивает ли это участие других марок в чемпионате?

Производители приходят в гонки, так как хотят, чтобы их бренды и их продукция воспринимались соответствующим образом. Чтобы они воспринимались более эмоционально. Но у Tesla с эмоциями все в порядке. У этой компании есть Илон Маск, который не просто бизнесмен, но и всемирно известная знаменитость. Им не нужны какие-то дополнительные маркетинговые платформы, так как большую маркетинговую отдачу компания получает от своего основателя. А в компаниях с более длинной историей эта история является более ценным активом.

В случае с Mercedes успехи последних лет в Формуле 1 позволили сделать так, что наш бренд стал восприниматься как более динамичный. Но это вовсе не значит, что для любой другой компании правильным направлением развития будет приход в Ф1. Грамотные менеджеры будут рассматривать все возможные варианты.

Политика Формулы 1 по-прежнему ориентирована на двигатели внутреннего сгорания, в то время как во многих странах уже вовсю обсуждаются возможные сроки введения запрета на продажу машин с ДВС. Как Mercedes смотрит на такое расхождения в направлениях движения Ф1 и автомобильной промышленности?

Я думаю, что сейчас рано предсказывать ситуацию на 2030 год. К тому же, даже самые оптимистичные опросы говорят, что к 2030 году у крупных производителей процент электромобилей в производстве составит не больше трети. Поэтому мы по-прежнему считаем, что большое будущее – за биотопливом и синтетическим топливом, которые позволяют заметно снизить количество вредных выбросов.

К тому же, электричество, которое в итоге используют электромобили, часто вырабатывается при сжигании угля и газа – и в этом случае «углеродный след» больше, чем при использовании гибридных технологий в сочетании с наиболее современным топливом. Поэтому многие производители – и Mercedes в том числе – продолжают инвестировать в разработку двигателей внутреннего сгорания. И логично, чтобы Формула 1 также вносила свой вклад в этот прогресс.

Недавно Motorsport Network провела опрос болельщиков, где введение потолка расходов для команд поддержали 75 % болельщиков, а идею ограничить зарплаты пилотов – только 40 %...

Да, это не самый простой вопрос. В целом логично продолжать вводить бюджетные ограничения. К примеру, сейчас мы ограничили затраты на шасси, но в ряде случаев «лишние» деньги могут быть перекинуты на другие направления – к примеру, моторы или привлечение опытных менеджеров. Или борьбу за наиболее быстрых пилотов. Поэтому, думаю, что рано или поздно ограничения по расходам охватят все ключевые сферы деятельности команд Ф1. Тем более, что есть положительные примеры американских спортивных лиг.

Последний вопрос. Вы добились огромного успеха за последние семь лет – а где видите себя еще через семь лет?

Сложно загадывать – но я люблю гонки, люблю Ф1. И вижу у Ф1 огромный потенциал. Грядущий приход Стефано Доменикали на пост главы Ф1 – очередная хорошая новость в ряду других. И мне кажется, вместе мы можем содействовать тому, чтобы чемпионат мира становился еще более популярным и успешным. Через семь лет Формула 1 может стать радикально измениться к лучшему – и как место рождения прорывных технологий, и как спортивное соревнование, и как развлечение.

Поэтому я не хотел бы уходить. Для меня честь быть совладельцем чемпионской команды наряду с Mercedes. Но моя роль в этом проекте со временем изменится – я еще какое-то время побуду руководителем команды, а потом перейду на позицию, где буду больше времени уделять стратегии.