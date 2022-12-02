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Формула 1 Новость

Продолжит ли Макс доминировать в 2023-м? Хаккинен сделал прогноз

По мнению финского чемпиона мира, лидеру Red Bull уже не стоит рассчитывать на 15 побед по ходу чемпионата

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Продолжит ли Макс доминировать в 2023-м? Хаккинен сделал прогноз
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Став сильнейшим в минувшем сезоне Формулы 1, Макс Ферстаппен сравнялся по количеству титулов с Микой Хаккиненом. Но если годом ранее успех голландца вышел неоднозначным из-за скандальных событий финальной гонки в Абу-Даби, то в 2022-м Макс разгромил соперников, обновив по ходу сезона сразу несколько исторических рекордов чемпионата. 

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Так как регламент Ф1 остался почти неизменным, многим кажется, что и новый чемпионат станет для Ферстаппена легкой прогулкой. Однако Хаккинен не согласился с такой точкой зрения. 

Будучи гостем Sky Sports на мероприятии в Лондоне, 4-летний финн объяснил: «Он отлично выполнил свою работу в классной команде, где работают первоклассные инженеры и конструкторы, включая Эдриана Ньюи – мне сотрудничество с ним также принесло несколько титулов. 

Но теперь в Ф1 совсем другие правила.  Не такие, как в мое время – и даже не такие, как три-четыре года назад. И они открывают другим командам широкие возможности добиться успеха.  

Потому я не думаю, что для него все будет так просто, и он продолжит доминировать – при этом Макс, разумеется, классный пилот. Но у меня нет сомнений, что мы увидим какие-то сюрпризы. От кого? Этого я не знаю».

Самого Ферстаппена в Абу-Даби спросили, сможет ли он выиграть еще 15 гонок в новом сезоне. 

«Определенно, нет, – ответил голландец. – Если бы перед стартом сезона мне сказали, что я смогу хотя бы повторить 2021-й, я бы и это назвал потрясающим результатом. Но в итоге команда выдала потрясающий чемпионат, и я очень рад быть частью этого. 

Понятно, что цель всегда в том, чтобы стать еще лучше. Но я понимаю, что добиться такого будет сложно. Думаю, подход всегда должен оставаться прежним, чемпион ты или нет. Надо всегда стремиться к большему. Того, что уже есть, недостаточно».

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