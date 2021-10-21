Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?

По данным наших коллег из немецкой редакции Motorsport.com, ожидаемого объявления о покупке команды Sauber, выступающей в Формуле 1 под маркой Alfa Romeo, холдингом семьи Андретти Andretti Autosport в ходе уик-энда Гран При Америк в Остине не будет. Стороны до сих пор не смогли договориться, хотя сами переговоры пока продолжаются.

Слухи о желании Andretti Autosport прийти в Формулу 1 за счет покупки Sauber ходили относительно давно, а недавно их в подкасте F1 Nation подтвердил сам основатель династии Марио Андретти, который, однако, отметил, что уже отошел от дел и не является официальным спикером холдинга, которым ныне управляет его сын Майкл Андретти.

Согласно слухам, Andretti хотела купить 80% долю с Sauber. Предполагалось, что в Остине не только объявят о сделке, но также в пятничной тренировке за Alfa Romeo примет участие пилот Andretti из серии IndyCar Колтон Херта. Однако этого также не случится.

Источники не уточняют, в чем именно возникла загвоздка во время переговоров. Ранее в СМИ звучали намеки, что стороны могли не сойтись в цене. По крайней мере глава Mercedes Тото Вольф якобы говорил, что продавать любую из команд Формулы 1 он бы сейчас не стал, так как в следующем сезоне каждая вырастет в цене.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь

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