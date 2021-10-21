Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ Следующая / Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й
Формула 1 / Гран При США Новости

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?

Автор:
, Редактор

Стороны не смогли договориться к Гран При Америк, но продолжают переговоры

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?

По данным наших коллег из немецкой редакции Motorsport.com, ожидаемого объявления о покупке команды Sauber, выступающей в Формуле 1 под маркой Alfa Romeo, холдингом семьи Андретти Andretti Autosport в ходе уик-энда Гран При Америк в Остине не будет. Стороны до сих пор не смогли договориться, хотя сами переговоры пока продолжаются.

Слухи о желании Andretti Autosport прийти в Формулу 1 за счет покупки Sauber ходили относительно давно, а недавно их в подкасте F1 Nation подтвердил сам основатель династии Марио Андретти, который, однако, отметил, что уже отошел от дел и не является официальным спикером холдинга, которым ныне управляет его сын Майкл Андретти.

Согласно слухам, Andretti хотела купить 80% долю с Sauber. Предполагалось, что в Остине не только объявят о сделке, но также в пятничной тренировке за Alfa Romeo примет участие пилот Andretti из серии IndyCar Колтон Херта. Однако этого также не случится.

Источники не уточняют, в чем именно возникла загвоздка во время переговоров. Ранее в СМИ звучали намеки, что стороны могли не сойтись в цене. По крайней мере глава Mercedes Тото Вольф якобы говорил, что продавать любую из команд Формулы 1 он бы сейчас не стал, так как в следующем сезоне каждая вырастет в цене.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ

Предыдущая новость

Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ

Следующая новость

Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й

Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Место Росси в MotoGP займет гонщик из Мото3
MotoGP

Место Росси в MotoGP займет гонщик из Мото3

Формула 2 и Формула 3: Новая система начисления очков 2022 года
Формула 2

Формула 2 и Формула 3: Новая система начисления очков 2022 года

Херес предупредил о риске потери MotoGP после 2023 года
MotoGP

Херес предупредил о риске потери MotoGP после 2023 года

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Формула 1

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

СМИ: Вольф выступил против продажи Alfa Romeo американцам
Формула 1

СМИ: Вольф выступил против продажи Alfa Romeo американцам

Джовинацци отказался выполнять приказы Alfa Romeo Гран При Турции
Формула 1

Джовинацци отказался выполнять приказы Alfa Romeo

Самое читаемое Сегодня

Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й
Формула 1 Формула 1

Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й

Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал
Формула 1 Формула 1

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал

Власти США не пустили российскую гонщицу на финал W Series
W Series W Series

Власти США не пустили российскую гонщицу на финал W Series

Как Red Bull планирует переиграть Mercedes? Ферстаппен объяснил
Формула 1 Формула 1

Как Red Bull планирует переиграть Mercedes? Ферстаппен объяснил

Хаккинен вернется в гонки и станет напарником Боттаса
Формула 1 Формула 1

Хаккинен вернется в гонки и станет напарником Боттаса

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?
Формула 1 Формула 1

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?

Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США
Формула 1 Формула 1

Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США

Самое важное:

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал
Формула 1 Формула 1

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал

Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й
Формула 1 Формула 1

Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?
Формула 1 Формула 1

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?

Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.