Продаст ли Хаас команду Ф1? Штайнер ответил
По словам руководителя американского коллектива, у его босса нет ни малейшего желания покидать Формулу 1
Haas F1 пришла в чемпионат мира в сезоне-2016 и смогла закрепиться в паддоке, не повторив печальную судьбу многих других проектов. После сложного прошлогоднего чемпионата, когда Никита Мазепин с Миком Шумахером ни разу не смогли финишировать в десятке, смена регламента помогла коллективу вернуться в середину пелотона.
Однако хозяин Haas, американский предприниматель Джин Хаас, уже не раз говорил, что собирается выступать в Формуле 1 только при условии, что выступления остаются для него выгодными в финансовом плане.
Американец никогда не скрывал, что не исключает ухода из спорта – однако глава команды Гюнтер Штайнер заверил, что в ближайших планах ничего подобного нет.
Будучи гостем подкаста RacingNews365, тиролец объяснил: «Есть множество слухов от самых разных людей. Они говорят, что Haas выставили на продажу, что мы банкроты. Но мы ни разу не были даже близко с банкротству.
В 2020 году Джин оценивал, что принесут новые правила [в сезоне-2022]. В первую очередь для него были важны финансовые условия: лимит бюджетов и новые порядок распределения призовых.
Как только эти вопросы были урегулированы, он сказал, что Haas будет продолжать выступления».
Штайнер продолжил: «Сейчас появилось много желающих купить команду Ф1. И если Джин задумается о продаже, интерес явно будет серьезным.
Но сейчас такой сценарий его совершенно не интересует. Он хочет сохранить команду».
Мик Шумахер, Haas VF-22, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о том, чего в Haas ожидают от второй половины сезона-2022, Гюнтер отметил: «Очень сложно предсказывать развитие событий в средней группе пелотона. В каждой гонке кто-то оказывается впереди нас, а кто-то – позади.
Надеюсь, мы сможем заработать больше очков и удержать седьмое место [в Кубке конструкторов]. Если все будет складываться удачно, можно даже попробовать стать шестыми.
Задача сложная, но если не ставить себе целей, то никогда ничего не добьешься. Я всегда говорю, что такие вещи нельзя получить просто благодаря везению.
Так что первым делом нам надо удерживать седьмое место, но также атаковать в погоне за шестым».
В таблице Кубка конструкторов Haas на семь очков опережает AlphaTauri и отстает на 17 от Alfa Romeo.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
«Не вините Бинотто». Масса объяснил причины кризиса в Ferrari
Ferrari признала: В начале сезона машина не подходила Сайнсу
Самое важное:
Анализ: по силам ли Латифи удержаться в Формуле 1?
Приятный в общении и лишенный традиционного для гонщиков пафоса, канадец из Williams готовится начать едва ли не главное сражение в своей гоночной карьере – за право выступать в Ф1 в сезоне-2023. Слово Алексу Калинаукасу
Элбон рассказал, чего ему не хватило для успеха в Red Bull
Англо-тайский гонщик провел в команде из Милтон-Кинса полтора года, но не смог закрепиться в составе
Гонка за штрафами. Кто чаще всех нарушал правила в сезоне-2022?
Кроме таблиц личного зачета и Кубка конструкторов в Ф1 есть и еще несколько далеко не столь престижных. Мы собрали статистику по штрафам в первой половине сезона
Марко отказался признать отставание Red Bull от Ferrari по скорости
По мнению гоночного консультанта, «Быки» опережают главных соперников не только за счет более умелых действий, но и по чистой силе на трассе