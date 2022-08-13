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Формула 1 Новость

Продаст ли Хаас команду Ф1? Штайнер ответил

По словам руководителя американского коллектива, у его босса нет ни малейшего желания покидать Формулу 1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Продаст ли Хаас команду Ф1? Штайнер ответил
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Haas F1 пришла в чемпионат мира в сезоне-2016 и смогла закрепиться в паддоке, не повторив печальную судьбу многих других проектов. После сложного прошлогоднего чемпионата, когда Никита Мазепин с Миком Шумахером ни разу не смогли финишировать в десятке, смена регламента помогла коллективу вернуться в середину пелотона. 

Однако хозяин Haas, американский предприниматель Джин Хаас, уже не раз говорил, что собирается выступать в Формуле 1 только при условии, что выступления остаются для него выгодными в финансовом плане.

Американец никогда не скрывал, что не исключает ухода из спорта – однако глава команды Гюнтер Штайнер заверил, что в ближайших планах ничего подобного нет.

Будучи гостем подкаста RacingNews365, тиролец объяснил: «Есть множество слухов от самых разных людей. Они говорят, что Haas выставили на продажу, что мы банкроты. Но мы ни разу не были даже близко с банкротству. 

В 2020 году Джин оценивал, что принесут новые правила [в сезоне-2022]. В первую очередь для него были важны финансовые условия: лимит бюджетов и новые порядок распределения призовых.   

Как только эти вопросы были урегулированы, он сказал, что Haas будет продолжать выступления». 

Штайнер продолжил: «Сейчас появилось много желающих купить команду Ф1. И если Джин задумается о продаже, интерес явно будет серьезным.

Но сейчас такой сценарий его совершенно не интересует. Он хочет сохранить команду». 

Мик Шумахер, Haas VF-22, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Мик Шумахер, Haas VF-22, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о том, чего в Haas ожидают от второй половины сезона-2022, Гюнтер отметил: «Очень сложно предсказывать развитие событий в средней группе пелотона. В каждой гонке кто-то оказывается впереди нас, а кто-то – позади. 

Надеюсь, мы сможем заработать больше очков и удержать седьмое место [в Кубке конструкторов]. Если все будет складываться удачно, можно даже попробовать стать шестыми. 

Задача сложная, но если не ставить себе целей, то никогда ничего не добьешься. Я всегда говорю, что такие вещи нельзя получить просто благодаря везению. 

Так что первым делом нам надо удерживать седьмое место, но также атаковать в погоне за шестым».

В таблице Кубка конструкторов Haas на семь очков опережает AlphaTauri и отстает на 17 от Alfa Romeo.

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