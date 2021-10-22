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Формула 1 / Гран При США Новость

«Проблемы всплывают вновь и вновь». Вольф о заменах моторов

Автор:
, главный редактор

По словам руководителя, команда лучше понимает и суть проблем – и риски, которые эти проблемы несут

«Проблемы всплывают вновь и вновь». Вольф о заменах моторов

Информация о замене двигателя внутреннего сгорания на машине Валттери Боттаса перед началом американского этапа Формулы 1 вызвала очередной всплеск интереса к вопросу надежности моторов Mercedes.

Напомним, финский гонщик получил уже 6-й двигатель за сезон – при том что без штрафов можно использовать только 3. За последние 4 этапа Боттасу трижды меняли всю силовую установку или ее отдельные части – и каждый раз это оборачивалось потерей позиций на стартовой решетке. При этом, по базовым подсчетам, перед началом уик-энда в Остине в распоряжении пилота уже должно было быть 4 двигателя,  2 из которых – с небольшим (не больше двух гонок) пробегом.

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Нетрудно догадаться, что первые объяснения по очередной замене пришлось давать руководителю чемпионской команды Тото Вольфу.

«С середины сезона у нас есть кое-какие проблемы с надежностью, и эти проблемы всплывают вновь и вновь, – заявил босс Mercedes в интервью британскому телеканалу Sky Sports. – Думаю, сейчас мы гораздо лучше понимаем суть проблем – но также лучше понимаем и то, к чему может привести эксплуатация находящихся в группе риска агрегатов. Насколько велики шансы не закончить очередную гонку.

Связана ли проблема с пневмоприводом клапанов? Скажу так, до вас доходит очень много разной чуши. И, по большому счету, нам нет большого смысла обсуждать, в клапанах ли проблема или в чем-то другом – потому что и вы, и я просто не сможем во всем разобраться».

Вольф также отмел предположения, что на автомобиль Боттаса могут ставиться доработанные агрегаты – для проверки тех или иных решений, призванных устранить проблемы.

«Ничего подобного. Вы не можете собирать разные двигатели для разных команд и пилотов, одна и та же конфигурация должна быть доступна всем», – заявил менеджер.

Напомним, перед началом Гран При Америк внеплановые замены осуществили два пилота из команд-клиентов Mercedes: Aston Martin заменила силовую установку на машине Себастьяна Феттеля, а Williams – на автомобиле Джорджа Расселла.

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